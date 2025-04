(VIDEO) Pagat në shëndetësi rriten për 2 500 denarë

Ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari thotë se së bashku me qeverinë kanë punuar aktivishtë me qëllim të përmirësimit e kushteve të statusit të punonjësve shëndetësorë. Taravari tha se me rritjen e fundit lineare prej 2500 denarë për të gjithë të punësuarit në sektorin publikë shëndetësorë, kanë bërë edhe një hap të madh përpara.

ARBEN TARAVARI, MINISTËR I SHËNDETËSISË

“Kështu, rritja e përgjithshme e pagave në shtetin tonë për punjonjësit shëndetësorë 4.815 denarë neto për të gjithë punjonjësit shendetësorë, ndërsa për infermieret kjo rritje është 6.200 denarë. Këto shifra nuk janë vetëm statistikë, ato nënkuptojnë më shumë si siguri, më shumë motivim dhe një vlersim të merituar të punës së palodhshme të tyre. Paga mesatare në sektorin e shëndetësisë rani arrinë rreth 50.200 denarë”.

Ndërkaq, drejtori i Fondit të Sigurieve Shëndetësore, Sasho Klekovski njoftoi se me rritjen lineare prej 2.500 denarë, paga më e ulët në shëndetësi është diku mbi 27.000 denarë, ndërsa sqaroi edhe se si është rritur paga minimale në shëndetësi gjatë pesë viteve të fundit.

SASHO KLEKOVSKI,DREJTOR I FONDIT TË SIGURIMEVE SHËNDETËSORE

“Sa i përket pagave më të ulëta në shëndetësi, domethënë pagave që merr një pastrues apo higjienist, në vitin 2020 kemi filluar me pak se 15,000 denarë dhe në vitin 2022 do të arrijmë në 18,000 denarë, e kam fjalën për neto, sepse publiku ynë e kupton neto më mirë se sa bruto rroga, tani është rreth 27.000 denarë, që do të jetë relativisht më e lartë se paga më e ulët e përcaktuar në nivel vendi, mendoj se me këtë po mundohemi që të rikthejmë dinjitetin e punëtorëve shëndetësorë dhe të shëndetësisë sepse vendi ynë ka ende paga relativisht të ulëta në krahasim me pagat publike në vendet fqinje”.

Klekovski rikujtoi se rritja lineare është rezultat i bashkëpunimit të Ministrisë së Shëndetësisë, Fondit të Sigurimeve Shëndetësore dhe sindikatave dhe bëri të ditur se ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme.

Samir Mustafa /SHENJA/

