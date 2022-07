(VIDEO) Osmani: Propozimi francez, treni i fundit për Evropë!

Risia e propozimit të ri francez është se gjuha maqedonase është e barabartë me gjuhët e 25 vendeve tjera anëtare të BE-së. Kështu u shpreh ministri i Jashtëm Bujar Osmani, në brifingu me gazetarët. Osmani tha se ky propozim është mundësia e fundit për të kapur trenin drejt BE-së.

Bujar Osmani, ministër i Jashtëm

“Për gjuhën, të gjitha spekulimet se ka fusnota, të gjitha spekulimet se ka kualifikime të çfarëdo llojshme në korrnizë, janë të pavërteta dhe gënjeshtra. Po, ka deklaratë njëanëshe, në Bullgari, por jo në kornizë. Me përgjegjësi të plotë mund të ju them se kjo është çëshjte e pastërt dhe të gjitha komentet në lidhje me gjuhën janë të rrejshme, manipulative. E vërteta është kjo, në kornizë zyrtarizohet gjuha maqedonase si e tillë dhe hynë në pjesën e 25 gjuhëve anëtare”.

Është gënjeshtër, tha Osmani, se çështjet historike, çështje bilaterale janë të përfshira në propozimin francez, për dallim nga të gjitha propozimet e tjera. Ai shpjegoi detyrimin që jep propozimi i ri francez për futjen e bullgarëve në Preambulën e Kushtetutës.

Bujar Osmani, ministër i Jashtëm

“Së bashku me 6 bashkësitë tjera etnike, në Kushtetutë t’i vendosim edhe malazezët, kroatët dhe bullgarët. Realisht edhe të mos ishte kjo çështje, ja po ju pyes, juve, cili është argumenti nëse një kroat, malazez do ju pyeste pse unë nuk jam në Kushtetutë, kurse aty janë vllehët e turqit, cili është argumenti? Nuk kemi argument, përveç diskriminimit klasik”.

Ministri Osmani sqaroi edhe vijimin e procesit se si do të shkoj, ku njoftoi se tani do të ketë fillim të bisedimeve, konferenca e parë ndërqeveritare, hapje të bisedimeve, procesi full skrining, deri në përfundimin e skrinkingut, para hapjes së kapitullit të parë, duhet të bëhen ndryshimet kushtetuese.

Përndryshe, mbledhja e ardhshme e vendeve anëtare të BE-së pritet të mbahet më 7 korrik me ç’rast do të diskutohen të gjitha çështjet e hapura me vendet e Ballkanit Perëndimor. Emine Ismaili /SHENJA/