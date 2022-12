(VIDEO) Osmani: Procedura për ndryshimet kushtetuese duhet të fillojë sa më shpejtë

Zbatimi i dosjes evropiane, roli i Maqedonisë në NATO dhe qëndrimi ndaj agresionit rus kundër Ukrainës, si dhe prioritetet në kuadër të kryesimit të Maqedonisë me OSBE-në, janë temat për të cilat ambasadorët e huaj në vend treguan interesim më të madh në takimin e sotëm me ministrin e Punëve të Jashtme, Bujar Osmani. Osmani prezantoi punën e Ministrisë dhe aktivitetet më të rëndësishme në politikën e jashtme në vitin e kaluar, duke iu referuar aktiviteteve të ardhshme të diplomacisë në vitin 2023, me theks të veçantë mbi aktualitetin në lidhje me dosjen tonë të BE-së.

BUJAR OSMANI, MINISTËR I PUNËVE TË JASHTME

“Fillimi i negociatave të anëtarësimit për anëtarësim në Bashkimin Evropian pas 17 vitesh, statusi kandidat dhe përshpejtimi i procesit të reformave në BE, përmes shqyrtimit që tashmë po bëhet; pastaj nisja e Dialogut Strategjik me SHBA-në, si një përmirësim i Partneritetit Strategjik të vitit 2008; nënshkrimi i kontratës për Frontex, i cili mbeti i ngecur për shumë vite për shkak të mosmarrëveshjes për përdorimin e gjuhës maqedonase janë të gjitha arritjet e shumta domethënëse që do të shënohen në politikën e jashtme të vendit në vitin 2022”

Ai gjithashtu theksoi veçantinë e vendit dhe kontributin e tij në marrëdhëniet ndërkombëtare si një vend i njohur për kulturën e tij autentike të dialogut dhe aftësinë për të arritur kompromise për çështjet dypalëshe.

BUJAR OSMANI, MINISTËR I PUNËVE TË JASHTME

“Me shumë punë, me këmbëngulje dhe insistim në politikën e kompromisit, ne theksuam shpresën evropiane për të gjithë rajonin dhe kam besim se shembulli ynë mund të përdoret si shembull për vendet e tjera në tejkalimin e çështjeve të hapura të mbetura në Ballkan. Ne jemi të gatshëm të punojmë për këtë, natyrisht në bashkëpunim me partnerët dhe miqtë tanë ndërkombëtarë”.

Anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut në Unionin për Mesdheun, si një nga organizatat më të mëdha multilaterale për bashkëpunimin e Evropës me vendet e Mesdheut; por edhe një kontribut aktiv dhe zbatimi konsekuent i detyrimeve të marra si anëtare e NATO-s. Këto janë pjesë e arritjeve të shumta domethënëse që do të shënohen në politikën e jashtme të vendit në vitin 2022, tha Osmani.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/