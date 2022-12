(VIDEO) Osmani: Në këtë kohë të pasigurt duhet të reagojmë shpejt dhe qartë

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, ka deklaruar se Maqedonia e Veriut është partnere e besueshme e komunitetit ndërkombëtar. Osmani tha se jetojmë në paqartësi dhe me sfida të shumta nga kërcënimet e fundit hibride, përmes paraqitjeve për bomba nëpër institucione, përmes atyre rajonale – gjendja në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, krizës politike në Mal të Zi, gjendja në Bosnjë e Hercegovinë, vendosja e re e barrierave për emigrantë, por edhe më gjerë në kontekstin gjeopolitik me fokus në agresionin rus ndaj Ukrainës.

BUJAR OSMANI-MINISTËR I PUNËVE TË JASHTME

“Agresioni ndaj Ukrainës ishte pikë kthese. Sulmi i një shteti ndaj një shteti sovran, të pavarur me qëllim të okupimit menduam se do ta shohim vetëm në Netfliks, por kjo po ndodhë në kontinentin tonë duke i shkelur më pas parimet e së drejtës ndërkombëtare. Maqedonia e Veriut në këto rrethana të reja gjeopolitike dhe ngjarje rajonale dhe partner i besueshëm i komunitetit ndërkombëtar, por edhe partner nga i cili mund të pritet proaktivitet”.

Ministri Bujar Osmani, theksoi se e gjithë kjo kërkonë nga të gjithë ne kujdes, me qëllim të locimit të sfidave të sigurisë të cilat kanë të bëjnë me ne dhe me rajonin dhe gjetjen e zgjidhjeve të shpejta dhe efikase.

BUJAR OSMANI-MINISTËR I PUNËVE TË JASHTME

“Në këtë kohë të pasigurt dhe komplekse, është e një rëndësie të veçantë që shpejtë t’i lokalizojmë sfidat dhe kërcënimet e mundshme të sigurisë dhe të bëjmë përpjekje maksimale në kërkimin e zgjidhjeve të shpejta, cilësore dhe efikase, si dhe t’i sigurojmë të gjithë mekanizmat dhe mjetet e nevojshme për mbrojtjen e duhur dhe në kohë të pavarësisë, sovranitetit, integritetit, sigurisë dhe vlerave të tjera thelbësore të shtetit tonë dhe qytetarëve tanë”.

Gjatë ditës së sotme në bashkëorganizim të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Fakultetit Filozofik pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, në hapësirat e Ministrisë së Punëve të Jashtme u mbajt forum me temë “Sfidat aktuale ndërkombëtare politike dhe të sigurisë, me fokus të veçantë në situatën në Ukrainë.

Samir Mustafa /SHENJA/