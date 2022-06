(VIDEO) Osmani në Ankara: Nuk ka alternativë përveç BE-së

Ministri i Jashtëm Bujar Osmani edhe një herë deklaroi se vendi nuk ka alternativë tjetër, pos anëtarësimit në BE. Ai në konferencën e përbashkët për gazetarë me shefin e diplomacisë turke, Mevlut Çavushogllu u shpreh se kjo shtyrje e procesit te qytetarët e vendit po krijon pakënaqësi dhe dëshpërim.

Bujar Osmani, ministër i Punëve të Jashtme

“Bindja jonë është se kjo duhej të jetë proces i bazuar në merita, gjegjësisht proces në të cilin nëse i përmbushni kriteret, lëvizni përpara në proces. Megjithatë për ne nuk ka alternativë sepse ne jemi gjeografikisht brenda në BE, rajon i rrethuar me vende anëtare të BE-së. Ekonomia jonë është 90 për qind e lidhur me BE-në dhe prej këtu nuk ka alternative”.

Ndërkaq, shefi i diplomacis turke Çavushogllu u shpreh se në takimin e përbashkët me Osmanin janë dakorduar në zgjerimin e bashkëpunimit mes dyja vende, sidomos në sferën e energjetikës.

Mevlut Çavushogllu, shefi i diplomacisë turke

“Kemi për qëllim ta zgjerojmë bashkëpunimin tonë në sferën e enrgjisë. Egzistojnë vendime për sanksione të BE-së drejtë Rusisë, egzistojnë mungesë dhe probleme lidhur me çështjet energjetike. U paraqit nevoja për bashkëpunim dhe si mund të bashkëpunojmë me vendet mike dhe se di do të ju ndihmojmë atyre për zhvillimin e bashkëpunimit tonë”.

Ai bëri me dije se më 16 qershor do ta vizitoj Maqedoninë e Veriut, ku do të marrë pjesë në Forumin e dytë të Prespës për dialog. Emine Ismaili /SHENJA/