(VIDEO) Osmani: Klubet nuk i sjellin dobi as Maqedonisë së Veriut as Bullgarisë

Nuk do të shkojë në hapjen e klubit të komunitetit maqedonas të dielën në Blagoevgrad, kështu deklaroi ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, pasi sipas tij, as ai klub dhe as ai bullgar që është hapur këtu nuk i sjell dobi komunitetit maqedonas në Bullgari dhe komunitetit bullgar.

:BUJAR OSMANI-MINISTËR I PUNËVE TË JASHTME

“Kur mora vesh se kush e financon klubin, ishte e qartë për mua. Është një fondacion nga Kanadaja, i cili ka edhe faqen e tij të internetit dhe po të shikosh qëndrimet ndaj shtetit, ndaj interesave strategjike të shtetit, do të shohësh që nuk është në shërbim të atyre interesave strategjike, dhe unë nuk pres që do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe marrëdhënieve mes dy vendeve”.

Sa i përket mardhënieve me Bullgarinë, Bujar Osmani theksoi se pret që një ditë të tejkalohen të gjitha mosmarrëveshjet.

“Gurë-themeli për hekurudhën me Sofjen do të kontribuojë shumë më tepër për maqedonasit në Bullgari dhe bullgarët në Maqedoni, se sa kjo garë për klube që nuk e merr parasysh ndjeshmërinë e momentit dhe nuk ka qëllime të mira”

Përndryshe, për dallim nga Osmani, kreu i VMRO-DPMNE, Hristian Mickoski, gjatë ditës së djeshme deklaroi se ai do të marrë pjesë në hapjen e klubit maqedonas në Bullgari, pasi sipas tij, ai nuk është kundër popullit bullgarë por është pro popullit maqedonas.

Samir Mustafa /SHENJA/