(VIDEO) Osmani: Dy çështje mes suksesit dhe bllokimit

Propozimi francez i miratuar sot nga Parlamenti bullgar nuk është i pranueshëm për Maqedoninë e Veriut për shkak të dy çështjeve problematike që përmban. Ndryshimet kushtetuese para hapjes së negociatave me BE-në dhe përfshirja e protokollove në kornizën negociuese, siç kërkon Bullgaria, nuk pranohen nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut. Këtë pozicion të Qeverisë e shpjeguan sot Ministri i Jashtëm Bujar Osmani dhe Zv/kryeministri për Çështje Evropiane Bojan Mariçiq. Ata nuk komentuan faktin se pikërisht këto dy kushte janë përfshirë në rezolutën e Kuvendit bullgar më arsyetimin se nuk e kanë parë akoma tekstin e rezolutës, por përsëritën se nuk e kanë ndërmend të heqin dorë nga këto kërkesa.

BUJAR OSMANI, MINISTËR I JASHTËM I RMV-SË

“Nuk e dimë ende se cili është versioni final i cili është adoptuar apo aprovuar në Parlamentin bullgar. Ne për herë të parë kemi një qëndrim formal nga ana bullgare dhe një pozicion publik të komunikuar nga kryeministri Dimitar Kovaçevski nga Brukseli. Tre janë pikat që për neve e përcaktojnë fatin e një propozimi. Është çështja e gjuhës, historisë si kriter për ecje para me procesin e integrimit, dhe dinamika e ndryshimeve kushtetuese karshi nisjes së bisedimeve. Ju e dini se ka dallim në pozicionin e bullgar që kërkon fillimisht ndryshimet kushtetuese e pastaj fillimin e bisedimeve, dhe pozicionin tonë që është se nuk mund të nisim ndryshime kushtetuese nëse nuk nisim bisedimet”.

Zv/kryeministri Bojan Mariçiq tha se Qeveria ka bërë përpjekje të balancuara edhe për të zhbllokuar eurointegrimet, por edhe për ruajtjen e interesave shtetërore, sidomos sa i përket gjuhës dhe identitetit maqedonas.

BOJAN MARIÇIQ, ZV/KRYEMINISTËR PËR EUROINTEGRIME

“Qeveria jonë ka bërë përpjekje serioze, si në vitet e kaluara, por sidomos në këtë përbërje në disa muajt e kaluara që të bisedojë hapur dhe sinqerisht me Bullgarinë në më shumë nivele që t’i arrijmë qëllimet tona të politikës së jashtme. Qëllimi ynë është anëtarësimi në Bashkimin Evropian, por edhe mbrojtja e interesave tona, gjuhës dhe identitetit”.

Sipas propozimit francez, gjuha maqedonase do të quhet e tillë në kornizën negociuese, por Bullgaria do të dërgojë kontestim të njëanshëm ndaj këtij emërtimi. Kontestimi bullgar, bashkë me përgjigjen e Maqedonisë së Veriut nuk do të hyjnë në tekstin e kornizës negociuese. Kjo formulë për gjuhën duket e pranueshme për të dyja palët. /SHENJA/