(VIDEO) Osmani: Bllokimi i Kuvendit do të ishte pengesë shtesë në bisedimet me Sofjen

Ministri i Jashtëm Bujar Osmani konsideron se janë përafruar qëndrimet mes Sofjes dhe Shkupit dhe se do të ishte dëm historik që edhe në këto rrethana të mos arrihet marrëveshjes me Bullgarinë.

I pyetur se a mendon që bllokimi i Kuvendin do të jetë një pengesë shtesë në këtë proces, Osmani bëri thirrje që opozita ta rimendoj këtë vendim në interes të qytetarëve, pasi siç tha, tani nuk është koha për tentim për të ardhur në pushtet, por tha se kur të përfundoj kriza do të garojmë se kush është më i miri.

Bujar Osmani, ministër i Jashtëm

“Mendoj që po. Madje ky, tentim për bllokim të Kuvendit e çon ujin në mulliri e ayre, që kërkojnë alibi se Maqedonia e Veriut është ajo e cila, nuk është konstruktive në këtë proces, që nuk mund të implementon pjesë të obligimeve të saja dhe nuk është e gatshme për BE. Mendoj që është vendim i gabuar i opozitës, kërkoj që ta rishqyrtojnë në interes të shtetit, në interes të qytetarëve”.

Osmani tha se në rast se nuk arrihet marrëveshje deri në qershor, vendi ynë do të vazhdojë marrëdhëniet me Bullgarinë, por që jo me këtë lloj të energjisë.

Bujar Osmani, ministër i Jashtëm

“Të gjitha çështjet bisedohen. Kuptohet ne kemi thënë për disa çështje nuk duam aspak të diskutojmë, për disa çështje ka vend për negociata. Nga debati për identitet, gjuhë dhe histori, kaluam në debat për të drejta të njeriut, vendosjen e tyre në Kushtetutë, të drejtat e pakicave etj. Vlerësoj se ky ishte kontribut i yni në drejtimin e debatit nga atje, këtu dhe mendoj se kjo është pjesë e pjekurisë së këtij procesi, por ende ka dallime në detale nga të gjitha këto çështje. Propozimi portugez mbetet korniza për të gjitha çështjet, por e dini ‘djalli është në detaje’. Duhet të keni kujdes në çdo fjalë, afat dhe secilin pozicion të çështjes, se ku do të vendoset”.

Muaji qershor është edhe një shpresë tjetër që vendi të nisë negociatat me BE-në. Mirëpo edhe përkundër afatit të ngushtë kohor deri atëherë, Republika e Bullgarisë, e cila e ka bllokuar vendin tonë, ende nuk ka dhënë asnjë sinjal konkret se do të lëshoj pe për t’i dhënë dritë jeshile Maqedonisë së Veriut.

Emine Ismaili /SHENJA/