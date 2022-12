(VIDEO) Osmani: BE-ja e ka rritur përkushtimin për Ballkanin Perëndimor

Samiti BE-Ballkani Perëndimor që duhet të mbahet më 6 dhjetor në Tiranë është një ngjarje e madhe dhe është një mesazh serioz për përkushtimin e BE-së në rajon, tha sot ministri i Jashtëm, Bujar Osmani. Ai bëri të ditur se delegacioni qeveritar në këtë samit do të udhëhiqet nga kryetari i Qeverisë si dhe do të ketë edhe takime bilaterale me kryeministrat e vendeve anëtare të BE-së, por do të marrin pjesë edhe në seancat që do të jenë pjesë e Samitit.

BUJAR OSMANI, MINISTËR I PUNËVE TË JASHTME

“Ky samit po zhvillohet në një plejadë të re marrëdhëniesh, për faktin se ne kemi nisur negociatat. Katër vende nga rajoni do të negociojnë me BE-në për statusin e kandidatit. Çështja tashmë po konsolidohet ngadalë, pasi që jo vetëm BE-ja, por edhe vendet e Ballkanit Perëndimor nuk kanë alternativë në lidhje me atë proces”.

I pyetur për provokimet që vijnë nga Bullgaria Osmani tha se janë nga profile që janë shkatërruese për shoqëritë e tyre. Ato nuk pasqyrojnë asnjë imazh pozitiv për vendin dhe shoqërinë e tyre.

BUJAR OSMANI MINISTËR I PUNËVE TË JASHTME

“Kjo që po ndodh, provokimet e tipit “një anëtar i Komisionit Historik tha diçka për vendin tonë”, ne nuk mund të ngremë gardh dhe të pengojmë njerëzit të flasin, të provokojnë. Megjithatë, ajo që ka rëndësi është nëse i lëmë ata të udhëheqin vallen. Mendoj se dalëngadalë po marrim përsipër agjendën e provokatorëve, atyre që duan marrëdhënie të këqija”.

Ministri Osmani shtoi se tani për tani negociatat po shkojnë mirë, dhe shqyrtimi dypalësh po shkon sipas planit. Osmani gjatë brifingut gjithashtu ka pohuar se Komisioni Historik Maqedonaso-Bullgar nuk është nën presion politik. “Mund të ndihmojmë për kushtet logjistike, por nuk dua të hyj në temat e tyre, që të mos krijohet përshtypja se ne ndikojmë tek ata”, tha Osmani. Medina Ajeti /SHENJA/