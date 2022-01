(VIDEO) Osmani: Askush nuk e negocion identitetin

Askush nuk po negocion për identitetin, gjuhën dhe atributet e tjera identitare. Kështu u shpreh shefi i diplomacisë Bujar Osmani në fjalimin e tij para anëtarëve të Komisionit parlamentar për politikë të jashtme për rrjedhën e bisedimeve dhe marrëdhënieve mes Shkupit dhe Sofjes.

Bujar Osmani, ministër i Punëve të Jashtme

“Kur jemi te çështjet e ndjeshme, dua ta përsëris qartë dhe zëshëm – askush nuk negocion identitetin! Gjuha dhe atributet e tjera identitare janë çështje që lindin nga e drejta e vetëvendosjes së çdo personi, e çdo kombi, e çdo bashkësie etnike, e çdo shteti dhe është një e drejtë e patjetërsueshme më e fortë se çdo e drejtë tjetër. Për këto çështje nuk kemi negociuar, as nuk kemi të drejtë të negociojmë dhe as që do të negociojë dikush ndonjëherë”.

Fjalimi i Osmanit u përcoll me kritika nga kryetari i Komisionit për Politikë të Jashtme, deputeti i VMRO-DPMNE-së, Antonio Milloshovski. Sipas tij fjalimi i ministrit Osmanit ishte formal dhe nuk kishte përmbajtje.

Antonio Milloshovski, deputet i VMRO-DPMNE-së

“Ajo që dua ta drejtoj si kritikë ndaj kësaj qasje e cila sipas meje është më shumë formal dhe në të ka shumë pak përmbajtje. Ministri Osmani fliste për ndërtimin e pozicioneve të përbashkëta, fliste për pjekuri, respekt dhe besim të ndërsjelltë. Si të këmi ne besim si deputetë të cilët I ka zgjedhur populli, deputetët e kanë zgjedhur Qeverinë dhe Qeveria nuk dëshiron ta ndajë me ne Non Paperim, i cili në dhjetor u dërgua në Sofje”.

Osmani iu përgjigj se këto dokumente nuk mund t’i publikojë pasi ende nuk janë në formë zyrtare janë vetëm si ide. Kur të arrijnë bashkëpunim me shtetin bullgar, para se Maqedonia e Veriut të jap qëndrimin e tij, dokumenti sipas tij, do t’u dorëzohet deputetëve në Kuvend.

Përndryshe, Osmani, u thirr nga VMRO-DPMNE-ja që të raportojë mbi negociatat me Bullgarinë. Kërkesën e parashtroi, kryetari Komisionit për Politikë të Jashtme Antonio Milloshoski, të martën, kur në Sofje po zhvillohej seanca e parë ndërqeveritare mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë.

Emine Ismaili /SHENJA/