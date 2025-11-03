(VIDEO) OSBE/ODIHR: Votuesit në Maqedoninë e Veriut kishin zgjedhje të qarta
Votuesit në Maqedoninë e Veriut kishin zgjedhje të qarta në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, por jo të gjithë kandidatët garuan në kushte të barabarta — vlerësuan nga Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve OSBE/ODIHR, pas përfundimit të procesit zgjedhor të 2 nëntorit.
Në raportin e publikuar sot, vëzhguesit ndërkombëtarë theksojnë se, megjithëse procesi ishte i qetë dhe i rregullt, përfshirja e zyrtarëve shtetërorë në fushatë dhe përdorimi i resurseve publike vazhdojnë të mbeten shqetësim serioz.
Ai shtoi se përfshirja e vazhdueshme e zyrtarëve qeveritarë në fushatë dhe përdorimi i resurseve shtetërore në favor të disa kandidatëve bien ndesh me parimet e një administrate neutrale.
Mateo Maccaci
“Toni i fushatës ishte më i përmbajtur se sa në rrethin e parë, me disa raste të sulmeve personale nga kandidatët dhe liderët e partive ndaj njëri tjetrit. Përfshirja e vazhdueshme e zyrtarëve qeveritarë në fushatë herë pas here e turbëlloi kufirin mes shtetit dhe partisë”
Në raportin e tyre, vëzhguesit e OSBE/ODIHR theksojnë se në këtë proces zgjedhor, në përgjithësi u respektuan liritë themelore të shprehjes, megjithëse pati raste të presioneve ndaj votuesve dhe pretendime për blerje votash.
Raporti nënvizon gjithashtu mungesën e transparencës në financimin e fushatës dhe mospërputhje në raportimin financiar nga ana e kandidatëve.
Sipas ODIHR-it, mediat mbajtën një qëndrim kryesisht neutral, por u vunë re edhe përpjekje për manipulim përmes rrjeteve sociale.
Ndryshe rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale u realizua dje në 32 komuna dhe në Qytetin e Shkupit.
Mevludin Imeri /SHENJA/