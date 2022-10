(VIDEO) Ora mund të mos ndryshojë për shkak të krizës energjetike

Deri në fund të javës analizat e bëra nga Ministria e Ekonomisë duhet të jenë gati për mundësinë e mbajtjes së kohës verore për të kursyer më shumë energji elektrike. Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, tha se janë në proces analizat, të cilat duhet të tregojnë nëse ora do të kalojë në dimërore apo do të mbetet ora verore.

KRESHNIK BEKTESHI, MINISTËR I EKONOMISË

“Analizat janë duke u bërë dhe ndoshta do të jenë gati në fund të javës, pas së cilës duhet të merret vendimi në fund të muajit sipas ligjit”.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski tha se për momentin nuk do të mund të thuhet se çfarë vendimi do të merret përderisa ti shohë analizat.

DIMITAR KOVAÇEVSKI, KRYEMINISTËR

“Do të shohim nëse do të vazhdojmë me përllgoratjen verore të kohës ditore apo si do ta bëjmë ndryshimin deri tani. Për momentin, nuk mund t’ju them, do të doja të shihja analizat. Momentalisht ka më shumë pro orës verore, por le ti shohim të gjitha analizat e detajuara dhe më pas do të marrim një vendim”.

Ministria e Ekonomisë ditën e djeshme është obliguar nga Qeveria që të shqyrtojë mundësitë për zgjatjen e mundshme të aplikimit të kohës verore, me qëllim të kursimit shtesë në konsumin e përgjithshëm të energjisë elektrike.

Përllogaritja e kohës dimërore fillon nga fundjava e fundit e tetorit, e cila i kthen akrepat e orës një orë prapa.

Medina Ajeti /SHENJA/