(VIDEO) Opozita kërkon dorëheqjen e Kovaçevskit: U poshtëruar nga Rama! Reagon edhe kryeministri shqiptar

VMRO DPMNE kërkon dorëheqjen e kryeministrit Dimitar Kovaçevski pas publikimit të videos së djeshme ku Kovaçevski qesh me fjalët e Edi Ramës, i cili ironikisht tha se Maqedonia e Veriut në të ardhmen do të quhet Bullgaria Perëndimore. Sipas VMRO DPMNE-së, shteti është nënçmuar dhe fyer nga Edi Rama, ndërsa Kovaçevski e ka lejuar këtë nënçmim duke qeshur dhe aprovuar. Vllado Misajllovski nga partia opozitare maqedonase thotë se Kovaçevski madje ia ka kaluar Zaevit për turpërimin e shtetit në skenën ndërkombëtare.

VLLADO MISAJLLOVSKI, VMRO DPMNE

“Nuk janë nënçmuese vetëm fjalët me të cilat Maqedonia u turpërua dhe ofendua në takimin ndërkombëtar para liderëve ballkanik dhe kancelarit gjerman, por edhe më nënçmuese është fakti që Kovaçevski e përcolli këtë me të qeshura dhe aprovim. Dje kur e prezantonin si kryeministër të Bullgarisë Perëndimore, Kovaçevski nëse kishte një gram dinjitet do të reagonte në mbrojtje të shtetit që e përfaqëson për çka merr edhe pagë nga qytetarët, e jo të qeshë dhe të gëzohet pa lidhje. Çfarë ka për të qeshur dhe për tu gëzuar zotëri Kovaçevski?”

Por, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka reaguar në rrjetin Twitter, duke sqaruar se komenti i tij ka qenë ironizim me bllokadën e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut. Sulmet ndaj Kovaçevskit janë histerike sipas Ramës.

EDI RAMA, KRYEMINISTËR I SHQIPËRISË

“Për të qeshur dhe qarë histeria e disave në Shkup ndaj kryeministrit Kovaçevski, pas publikimit të videos së duarshtrëngimeve me kancelarin Scholz në Selanik, ku ironizova bllokadën e shëmtuar ndaj Maqedonisë së Veriut nga ana e Bullgarisë! Sherr mejhaneje mes tymit të qofteve”.

Edhe LSDM në reagimin e djeshëm ndaj kritikave të VMRO DPMNE-së thotë se komentet e Ramës nuk kanë pasur qëllim fyerjen e Maqedonisë së Veriut, por kritikë ironike ndaj bllokimit të procesit eurointegrues të vendit për shkak të vetos bullgare. /SHENJA/