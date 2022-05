(VIDEO) Opozita kërcënon me bllokada, pushteti nuk dëshiron zgjedhje

VMRO DPMNE do të fillojë bllokimin aktiv të Kuvendit nga 10 maji, nëse ndërkohë qeveria nuk pranon kërkesën e tyre për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Kjo u vendos mbrëmë në mbledhjen e Komitetit Ekzekutiv të partisë opozitare maqedonase. Kryetari i VMRO DPMNE-së Hristijan Mickoski thotë se vendit i duhen zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe me refuzimin e saj, Qeveria do të bartë përgjegjësi për hapat e opozitës si bllokimi i Kuvendit në tentim për të shkaktuar zgjedhje.

HRISTIJAN MICKOSKI, KRYETAR I VMRO DPMNE-SË

“Unë personalisht dhe VMRO DPMNE shumë herë në këto 100 ditë kemi thirrur në unitet, kemi bërë thirrje për dialog, të ulemi të bisedojmë për problemet, për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, e nëse janë vërtetë aq të fortë, nëse thonë se populli i do atëherë le të na deklasojnë në ato zgjedhje të parakohshme dhe do të kenë mandate të pastër 4 vjeçar që t’i realizojnë politikat për të cilat thonë se i përkrah populli”.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski thotë se qeveria ka legjitimitet të plotë dhe përkrahjen e 64 deputetëve në Kuvend. Kjo që po bën opozita, sipas tij me porosi të Nikolla Gruevskit, shkon në dëm të qytetarëve.

DIMITAR KOVAÇEVSKI, KRYEMINISTËR

“Kjo është një sjellje e papërgjegjshme e cila nuk i sjell dobi askujt përpos atij që është duke e bërë këtë, ndërsa ai është Nikolla Gruevski, i cili po duket se ende i jep urdhra kryetarit të VMRO-së, që të ndërmarrë veprime të tilla. Kuvendi i shtetit duhet të jetë vendi ku do të avancohen ligjet, ku do të gjenden zgjidhje për ballafaqim me krizën të cilën e kemi, e cila është rezultat i luftës që po ndodh në Ukrainë, dhe bllokimi i Kuvendit është gjëja më e keqe që mund ta bëjë ndonjë politikan në këtë moment”.

Edhe Lëvizja Besa është shprehur se do t’i bashkëngjitet bllokimit të Kuvendit, ndërsa partia tjetër opozitare – Aleanca për Shqiptarët, kërkon zgjedhje të parakohshme parlamentare por nuk do të sinkronizojë veprimet me VMRO DPMNE-në. /SHENJA/