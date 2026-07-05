(VIDEO) Ohër, testohen kamerat e “Safe City”
Në pritje të pjesës më intensive të sezonit turistik veror, sistemi “Qytet i Sigurt” në rajonin e Ohrit po hyn në fazën e fundit të përgatitjes. Këto ditë, u kryen testime teknike të kamerave në vendbanimin Raça, në rrugën për në plazhe dhe Shën Naum dhe në hyrje të Ohrit nga drejtimi i Manastirit.
Nga Sektori i Punëve të Brendshme- Ohër informuan se kontrollet teknike të kamerave kanë përfunduar, dhe pas vlerësimeve dhe rekomandimeve të ekipeve të ekspertëve, pritet përfshirja e tyre aktive në sistemin “Qytet i Sigurt”. Paralelisht, po kontrollohen edhe pajisjet e mbetura të instaluara në të gjithë Ohrin dhe Strugën.
SPB-OHËR
“Qëllimi është që i gjithë sistemi të jetë plotësisht funksional para kulmit të sezonit turistik, kur mbingarkesa e trafikut në hyrjet e qytetit dhe në plazhe është në nivelin më të lartë”.
Sipas informacioneve nga policia, rreth 40 kamera moderne janë instaluar në zonën e mbuluar nga Policia Rrugore e Ohrit. Ato janë të vendosura në hyrjet dhe daljet kryesore të qytetit, në rrugët për në Manastir, Shkup, Kërçovë dhe Shën Naum, si dhe në bulevardet dhe pjesët më të frekuentuara të qytetit që çojnë në vendbanime turistike dhe plazhe.
Sistemi është i destinuar për monitorim automatik të trafikut, zbulimin e shkeljeve dhe përmirësimin e sigurisë rrugore. Policia thekson se qëllimi i saj kryesor është të zvogëlojë numrin e aksidenteve rrugore, veçanërisht ato me pasoja më të rënda, si dhe të inkurajojë një disiplinë më të madhe në trafik tek shoferët.
Edhe pse periudha deri më tani është përdorur për testime teknike pa sanksionim automatik, policia njofton se pas përfundimit të të gjitha kontrolleve, sistemi do të fillojë funksionimin e rregullt.
Duke pasur parasysh që Ohri pret dhjetëra mijëra vizitorë gjatë muajve të verës, funksionimi i “Qytetit të Sigurt” do të jetë një nga mekanizmat kryesorë për menaxhimin e presionit të rritur të trafikut dhe përmirësimin e sigurisë së të gjithë përdoruesve të rrugës.
/SHENJA/