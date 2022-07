(VIDEO) Oda e mjekëve për rastin “Zhan Mitrev”: Së pari aktgjykimi, pastaj heqja e licencës

Oda e Mjekëve të Maqedonisë thotë se nuk mund t’ia marrë licencën për punë klinikës “Zhan Mitrev”, sepse siç thonë për këtë duhet të ketë vendim gjyqsor, për mënyrën e mjekimit të pacientëve me Covid.

Në komunikatën dërguar mediave, thuhet se në pajtim me Ligjin për Mbrojtje Shëndetësore, kanë autoritet për lëshim, rinovim, vazhdim dhe marrje të licencës për punë të mjekëve, por se për këtë fillimisht duhet të kenë vendim gjyqsor.

“Kur është në pyetje profesionalizmi i mjekut, ligji parasheh marrje të përkohshme dhe afatgjatë të licencës, e cila në të dyja rastet bëhet në rast se egziston vendim i duhur gjyqsor me të cilin vërtetohet se mjeku ka kryer vepër penale që lidhet me veprimtarinë shëndetësore ose nëse ka bërë ndonjë lëshim profesional gjatë punës, me të cilin ka kryer dëmtim të shëndetit ose vdekje të pacientit”.

Marrja e licencës për punë është akt serioz, prandaj thonë se nuk mund të bëhet vetëm me bindje të individëve.

“Marrja e licencës nuk mund të bëhet me bindje të individëve pa u vërtetuar dyshimet e egzistuara, sepse ky do të ishte sulm serioz ndaj profesionit dhe mundësi për keqpërdorim. Oda e Mjekëve në këtë pjesë vepron maskimalisht profesionalisht dhe me përgjegjësi dhe i proceson të gjitha lëndët për të cilat ka vendim të duhur gjyqësor”.

Nga Oda e Mjekëve shtojnë se nga fillimi i pandemisë me Covid-19, janë parashtruar numër i madh kërkesash për mbikqyrje të jashtëzakonshme profesionale, por këtyre kërkesave thotë se nuk mund t’u përgjigjet me dinamikën e pritur, sepse komisionet të cilat duhet të bëjnë mbikqyrjen, angazhojnë mjekë të punësuar në institucione shëndetësore të cilët njëkohësisht janë të angazhuar në vendet e tyre të punës për shkak të rritjes së numrit të pacientëve.

Emine Ismaili /SHENJA/