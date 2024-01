(VIDEO) Nxënësit do të kenë edhe një pushim pranveror, nga 29 prilli deri më 6 maj

Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme rikthehen me risi këtë vit shkollor. Nesër ata kthehen nëpër bankat shkollore për të vazhduar mësimin nga gjashtëmujori i dytë i vitit 2023/2024, pas pushimit trejavor dimëror. Por, ndryshe nga herat tjera, ministri i Arsimit dhe Shkencës, Jeton Shaqiri, njofton se nxënësit do të kenë edhe një tjetër pushim pranveror, nga data 29 prill deri më 6 maj 2024.

Gjithashtu, Shaqiri bën të ditur që nxënësit në shkollat ​​fillore do të studiojnë deri më 17 qershor, për të përmbushur numrin prej 180 ditëve të punës. Ndërsa, për nxënësit e shkollave të mesme viti shkollor do të përfundojë më 10 qershor, ashtu si çdo vit. Ministria e Arsimit ka ndryshuar vendimin fillestar me kërkesë të Sindikatës së Shkollave të Mesme për shkak të përgatitjeve për regjistrim në arsimin e lartë.

Megjithatë, ai ka sqaruar se Ligji për Arsimin e Mesëm lejon që të veprohet dhe të takohet me të prekurit sepse nuk ka detyrim specifik ligjor për numrin e saktë të ditëve të punës.

Qeveria duhet të vendos edhe se si do të kompenzohen dy ditët jopune për nxënësit e shkollave fillore, kur do të mbahen zgjedhjet më 24 prill dhe 8 maj, dhe nëse viti shkollor për ata do të përfundojë dy ditë më vonë se 17 qershori. Ministri për këtë tha se publiku do të njoftohet me kohë

Krahas pushimit pranveror për të gjithë nxënësit, risi tjetër në semestrin e dytë do të jetë aplikimi gradual i një ditari të ri elektronik. Si pilot projekt do të futet në 40 shkolla fillore dhe të mesme në disa komuna të vendit për të hequr dobësitë e mundshme para se të përdoret në të gjitha shkollat. /SHENJA/

