(VIDEO) Nuk pranohet amendamenti i LSDM-së që minimalja të jetë 36 mijë denarë

(VIDEO) Nuk pranohet amendamenti i LSDM-së që minimalja të jetë 36 mijë denarë

Kryetari i LSDM-së Venko Filipçe akuzon se buxheti është në gjendje katastrofale, pasi në të mungojnë 900 milion euro dhe ribalansi i tij është provë për menaxhimin e keq me finansat dhe ekonominë e vendit. Ai thotë se me ribalancin e buxhetit shkurtohen para nga arsimi, shëndetësia dhe gasifikimi, ndërsa njëkohësisht nuk ka asnjë denarë për rritjen e pagës minimale.

MARKETING

Shik.mk

Venko Filipçe, kryetar i LSDM-së

Nuk ka provë më të madhe të menaxhimit të dobët të buxhetit, financave dhe ekonomisë së Hristijan Mickoskit, se sa ribalanci i dytë. Ky është një dështim total dhe praktikisht pranim se gjithëçka është huqur në ndërtimin e buxhetit. Mungojnë milijarda euro në buxhet, kurse në menyrë shtesë në Fondin pensional dhe invalidor mungon një miliard euro”.

Filipçe me amandamentet që do t’i parashtrojnë për ribalancin e buxhetit, thotë se do të kërkojnë sërisht rritje të pagës minimale në 36.000 denarë, me qëllkim siç shprehet, të bëhet përmirësimi i standardit të jetesës së qytetarëve dhe të sigurohet jetë dinjitoze për punëtorët.

Venko Filipçe, kryetar i LSDM-së

Nuk udhëhiqet shteti kështu, nuk matet kështu standardi i qytetarëve për problemet e përditshme, që grumbullohen çdo ditë e më shumë, derisa harxhimet rriten në mënyrë të pa kontrollueshme. Asnjë nga Qeveria, kryeministri më së paku, nuk e merr parasysh standardin e qytetarëve. Prandaj, ne në kontekst të qëndrueshmërisë sonë, politikave të mira, propozimeve për përmirësimin e standardit të qytetarëve, do të paraqesim amendamente. Njëri prej tyre është për rritja e pagës minimale në 36,000 denarë”.

Ai thekson se për dy vjet, praktikisht dy vjet e gjysmë, borxhi total i shtetit është rritur për 50 përqind, nga 8 në gati 12 miliardë euro.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Erjon Vishkulli kalon me sukses operacionin, ndërhyrja i shpëton syrin

Erjon Vishkulli kalon me sukses operacionin, ndërhyrja i shpëton syrin

“E takofshim ishalla në xhenet”: Kurti shpreh ngushëllime për vdekjen e hoxhë Bahri Simnicës

“E takofshim ishalla në xhenet”: Kurti shpreh ngushëllime për vdekjen e hoxhë Bahri Simnicës

(VIDEO) 187 prokurorë po zgjedhin shefin e ri të krimeve

(VIDEO) 187 prokurorë po zgjedhin shefin e ri të krimeve

(VIDEO) Kasami: Mbështeja e VLEN-it për Jahijin varet nga sjellja e BDI-së

(VIDEO) Kasami: Mbështeja e VLEN-it për Jahijin varet nga sjellja e BDI-së

(VIDEO) Shteti merr kredi të re prej 70 milionë eurosh për të mbuluar deficitin buxhetor

(VIDEO) Shteti merr kredi të re prej 70 milionë eurosh për të mbuluar deficitin buxhetor

(VIDEO) LSDM: Alta Banka po transferon para në RMV, prokuroria të nisë hetimet

(VIDEO) LSDM: Alta Banka po transferon para në RMV, prokuroria të nisë hetimet