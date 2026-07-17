(VIDEO) Nuk kontrolloi kompaninë e kanabisit, padi për zyrtaren e shëndetësisë
Zyra e Jashtme për Çështje Penale, Sveti Nikollë ngriti kallëzim penal në Prokurorinë e Sveti Nikollës kundër 39 vjeçares nga Shkupi me inicialet D.P. me dyshimin për kryerjen e veprës penale “kryerje e pakujdesshme e detyrës”. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se D.P. në periudhën nga 18 nëntori 2022 deri më 21 gusht 2024, si Kryetare e Komisionit për Vlerësimin e Përmbushjes së Kushteve në Lidhje me Hapësirën, Pajisjet dhe Personelin për Kultivimin e Kanabisit për Qëllime Mjekësore në Ministrinë e Shëndetësisë, veproi me neglizhencë gjatë kryerjes së detyrave të saj zyrtare. Nga ministria thonë se ajo ishte e detyruar të organizonte të paktën dy kontrolle në periudhën nga mbjellja deri në korrje por ky kontroll inspektues nuk u bë.
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
“Edhe pse, në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Drogave Narkotike dhe Substancave Psikotrope, ishte e detyruar të organizonte të paktën dy kontrolle në periudhën nga mbjellja ose mbjellja deri në korrje, ajo nuk organizoi dhe nuk kreu kontrolle inspektuese për një person juridik në Sveti Nikolë që prodhonte kanabis mjekësor”.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se, edhe pse kompania kishte dorëzuar njoftime gjatë viteve 2022 dhe 2023, e dyshuara nuk i ka kryer kontrollet e detyrueshme sipas ligjit. Si pasojë, ajo i ka mundësuar kompanisë të prodhojë 56 kilogramë kanabis më shumë se sasia e lejuar. Kjo sasi e tepërt është konstatuar gjatë një kontrolli të kryer më 19 shkurt 2025 dhe është evidentuar me procesverbal.
Anida Murati /SHENJA/