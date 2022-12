(VIDEO) Nuk ka vend për agresion në Evropë në shekullin 21

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani mbajti ligjëratë në Kolegjin e Evropës në kampusin Natolin në Varshavë, menjëherë pas pjesëmarrjes së tij në Takimin Ministror të OSBE-së në Logj dhe dorëzimit simbolik vendit tonë kryesimin me Organizatën në vitin 2023. Duke iu referuar luftës së agresionit rus ndaj Ukrainës, e cila është në fokus të kryesimit tonë me OSBE-në në vitin e ardhshëm, Ministri Osmani foli për përkushtimin e përbashkët të kauzës euroatlantike – kauzën e sigurisë, lirisë, demokracisë dhe barazisë – dhe vendosmërinë e fuqishme, përskaj pritjeve, që të qëndrojmë në mbrojtje të së njejtës, dhe përkundër përpjekjeve që të jetë e thyer me demagogji, narrativa të rreme apo kërcënime hibride.

BUJAR OSMANI MINISTËR I PUNËVE TË JASHTME

“Nuk ka vend për agresion në Evropë në shekullin 21. Jo, pas asaj që të gjithë ne popujt evropianë e kemi duruar dhe nëpër të cilën kaluam në shekullin e kaluar: Dy luftëra shkatërruese, përçarje, frikë nga Armagedoni bërthamor dhe breza të humbur në mjegullën ideologjike që e mbulon sundimin totalitar mbi pjesën lindore të kontinentit tonë. Jo, krahas gjithçkaje që kemi bërë si investim në paqe, stabilitet, zhvillim demokratik dhe rend të bazuar në sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut, drejtësi sociale dhe prosperitet për të gjithë”

Duke folur për prioritetet tona si kryesuese e ardhshme e OSBE-së, Osmani nënvizoi se do të përpiqemi të gjejmë mënyra për forcimin OSBE-së, pa mos kursyer energji ose kohë që ta bëjmë Organizatën të përgjigjet për qëllimin e saj dhe ta forcojë rëndësinë e saj në kontekstin e sotëm kompleks gjeopolitik.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/