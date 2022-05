(VIDEO) Nuk ka më dyshime, veprimi i fundit nga Lewandowski vendos të ardhmen e polakut

Pas tetë viteve si pjesë e Bayern Munich, Robert Lewandowski është i joshur nga ideja për të provuar një eksperiencë të re dhe pista më e mundshme është ajo për t’u transferuar te Barcelona.

Së fundmi, drejtori i bavarezëve, Hasan Salihamidzic e pranoi se polaku nuk ka pranuar ofertën për rinovim duke shprehur dëshirën për t’u larguar edhe pse ka ende një vit kontratë me gjermanët. Ndërkohë, për ta bërë edhe më të qartë të ardhmen, ka menduar vetë 33-vjeçari i cili në ndeshjen e fundit të Bundesligës ku Bayern luante ndaj Wolfsburg, në përfundim të saj shkoi dhe u përshëndet me tifozët.

Një mesazh i qartë lamtumire me Lewandowskin që ka shkruar historinë me Bayern Munich duke fituar trofetë më të rëndësishëm, ndërsa ka shënuar një “tufë” me gola.