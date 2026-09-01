(VIDEO) Nuk hapet paralelja shqipe në “Penko”, ofrohet zgjidhje selektive

(VIDEO) Nuk hapet paralelja shqipe në “Penko”, ofrohet zgjidhje selektive

Paralele të re në gjuhën shqipe nuk do të ketë në shkollën fillore “Petar Zdravskovski-Penko”. Por, siç njoftoi kryetari i komunës së Butelit Darko Kostovski, me Ministrinë e Arsimit kanë gjetur zgjidhje që të pranojnë fëmijë të komunave tjera vetëm nëse në atë shkollë e ka vëllain ose motrën që e ndjekë mësimin. Ndërsa pretendon se askush nuk është diskriminuar gjatë regjistrimit në këtë shkollë.

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Darko Kostovski, kryetar i komunës së Butelit

“Ja një risi. Në marrëveshje me ministren, ne kemi bërë diçka që ndodh shumë shpesh si praktikë në të gjithë Maqedoninë dhe qytetin e Shkupit. Mund të jap shembuj. Ato fëmijë që janë nga Çairi, që tashmë kanë një vëlla dhe një motër në Shkollën Fillore ‘Petar Zdravkovski-Penko’, ata u pranuan me vullnet, thjesht për të treguar se kjo nuk ka asnjë konotacion etnik dhe për ta bërë të qartë se qëllimi ynë nuk është gjë tjetër veçse ofrimi i mësimdhënies me cilësi jashtëzakonisht të lartë”.

E BDI këtë e quajti zgjidhje diskriminuese, joligjore dhe të kushtëzuar.

BDI

“Kjo nuk është zgjidhje. Kjo është një mënyrë për ta kufizuar dhe kushtëzuar të drejtën e fëmijëve shqiptarë për arsim në gjuhën amtare. BDI pyet publikisht: Pse një fëmijë shqiptar duhet të ketë vëlla, motër që ndjekë mësimin në këtë shkollë për të pasur të drejtën të regjistrohet në të? E drejta për arsim në gjuhën shqipe nuk mund të varet nga historia familjare e nxënësit”.

Zëvendës ministri i Arsimit Driton Sulejmani një ditë më parë e kumtoi lajmin se e kanë zgjidhur problemin e paraleles në gjuhën shqipe në shkollën “Penko” në Butel, por nuk e tregoi zgjidhjen.

Emine Ismaili /SHENJA/

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