(VIDEO) “Një vajzë tentoi vetëvrasjen për shkak të babait të dhunshëm”

(VIDEO) “Një vajzë tentoi vetëvrasjen për shkak të babait të dhunshëm”

Një vajzë 15-vjeçare nga Shkupi tentoi të bëjë vetëvrasje sepse babai i saj e kishte abuzuar mendërisht dhe fizikisht atë, motrën e saj 18-vjeçare dhe nënën e tyre për një periudhë të gjatë kohore. Prokuroria Themelore Publike në Shkup ka filluar procedurë kundër babait 56-vjeçar për vepër penale të Rrezikimit të Sigurisë.

PROKURORIA

“Edhe pse ai vazhdimisht shfaqte sjellje agresive, familja e tij nuk e denoncoi nga frika, derisa vajza 15-vjeçare, e paaftë për t’i bërë ballë kërcënimeve, fyerjeve dhe presionit nga babai i saj, u përpoq të vetëvritej”.

Procedura është nisur edhe kundër një burri 33-vjeçar nga Shkupi, i cili e kishte plagosur fizikisht gruan e tij gjatë kryerjes së dhunës në familje.

Prokuroria informoi se më 20 qershor, ai e tërhoqi gruan e tij në një automjet dhe e kërcënoi.

PROKURORIA

“Në një moment donte ta godiste me një shishe qelqi. Gruaja hapi derën ndërsa ai po ngiste makinën dhe kërceu nga automjeti.  I dyshuari u ndal dhe u përpoq ta fuste me forcë brenda duke I shkaktuar dëmtime trupore”.

Në dy rastet e ndara të dhunës në familje, prokurori publik i paraqiti një propozim gjyqtarit të procedurës paraprake për përcaktimin e disa masave paraprake, duke përfshirë: ndalimin e të dyshuarve për të dalë nga banesa e tyre, detyrimin për t’u paraqitur në gjykatë, sekuestrimin e përkohshëm të dokumenteve të tyre të udhëtimit, ndalimin e afrimit ose vendosjes, pra mbajtjes së kontaktit ose lidhjeve me palët e dëmtuara, dhe ndalimin e vizitës së vendeve ku ata lëvizin.

/SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Mbi 200 shahistë në Kodrën e Diellit, Nikolla Nikollovski fitues i turneut ndërkombëtar

Mbi 200 shahistë në Kodrën e Diellit, Nikolla Nikollovski fitues i turneut ndërkombëtar

Komuna e Tetovës për emrat e rrugëve: 4 qeveritë e BDI-së nuk e kaluan vendimin në Qeveri

Komuna e Tetovës për emrat e rrugëve: 4 qeveritë e BDI-së nuk e kaluan vendimin në Qeveri

Spiropali i përgjigjet Ramës: Do ta kemi Marrëveshjen e Re për Shqipërinë

Spiropali i përgjigjet Ramës: Do ta kemi Marrëveshjen e Re për Shqipërinë

BDI: Komuna e Tetovës nuk e mbrojti vendimin e vitit 2007 për emërtimin shqip të rrugëve dhe sheshit

BDI: Komuna e Tetovës nuk e mbrojti vendimin e vitit 2007 për emërtimin shqip të rrugëve dhe sheshit

(VIDEO) Bletari Liman Alija rrëfen sekretet e prodhimit të mjaltit cilësor

(VIDEO) Bletari Liman Alija rrëfen sekretet e prodhimit të mjaltit cilësor

(VIDEO) Filipçe: Premtuan të luftojnë korrupsionin, bënë skandale tenderësh

(VIDEO) Filipçe: Premtuan të luftojnë korrupsionin, bënë skandale tenderësh