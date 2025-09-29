(VIDEO) Nis zyrtarisht fushata, në garë 22 parti, 19 koalicione dhe 119 të pavarur
Partitë dhe kandidatët e pavarur fillojnë sot prezantimet e tyre zyrtare para votuesve, në ditën e parë të fushatës për zgjedhjet lokale të vitit 2025 në Maqedoninë e Veriut. Fushata zgjedhore që nis sot do të zgjasë deri mesnatën e 17 tetorit, e ndjekur nga një heshtje 24-orëshe para votimit më 19 tetor. Zgjedhjet lokale të vitit 2025 janë të tetat që nga pavarësia e vendit dhe të katërtat për të zgjedhur kryetarë komune dhe këshilltarë në 80 komuna dhe Qytetin e Shkupit. Votimi do të zhvillohet në 3.480 vendvotime për 309 kandidatë për kryetar komune dhe 576 lista kandidatësh për anëtarë të këshillave komunale, ose gjithsej 10.490 kandidatë. Në zgjedhje do të marrin pjesë 22 parti, 19 koalicione dhe 119 grupe votuesish, gjegjësisht kandidatë të pavarur. Qyteti i Shkupit ka më shumë kandidatë për kryetar komune, gjithsej 16. Të drejtë vote në zgjedhjet lokale të këtij viti kanë 1.832.415 votues, nga të cilët 1.717.803 janë brenda vendit, ndërsa 112.000 të tjerët janë të regjistruar në listën e posaçme të votuesve me persona që janë çregjistruar dhe punojnë dhe banojnë përkohësisht jashtë vendit, 2.162 votues që vuajnë dënime me burgim ose paraburgim dhe 450 votues që do të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në azile pleqsh. Nuk ka votim në diasporë për zgjedhjet lokale, por nëse personat që janë të punësuar përkohësisht ose jetojnë jashtë vendit udhëtojnë në vend, ata do të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Në 132 qendra votimi ka më pak se 10 votues, për të cilat votimi do të zhvillohet në qendrën më të afërt të votimit si dhe 70 qendra votimi me mbi 1.000 votues. Deri më 10 tetor, pacientët dhe të pafuqishmit që dëshirojnë të votojnë në shtëpi duhet të paraqesin kërkesa në Komisionet Komunale Zgjedhore me dokumentacionin përkatës. Votuesit që janë në arrest shtëpiak në ditën e votimit dhe që dëshirojnë të votojnë duhet të njoftojnë Komisionin Komunal Zgjedhor përmes një përfaqësuesi të autorizuar jo më vonë se tre ditë para ditës së caktuar për votim (14 tetor).
/SHENJA/