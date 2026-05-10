(VIDEO) Nis realizimi i projektit që e lidhë Studeniçanin me autostradën në Idrizovë
Banorët në Komunën e Studeniçanit shpresojnë të realizohet një projekt i cili do të lehtësonte shumë lidhjen e tyre me Shkupin. Komuna e Studeniçanit ka filluar ndërtimim e një aksi rrugor shumë të rëndësishëm që e lidhë Studeniçanin me autostradën në Idrizovë. Megjithatë, Kreu i Studeniçanit, Ejup Abazi në një prononcim për TV Shenja, sqaroi se projekti është jo i plotë për shkak se për përfundimin dhe lidhjen me pjesën tjetër, duhet ndërtuar edhe një urë e cila nuk është paraparë në projekt. Për funksionalizimin e kësaj pjese duhet patjetër të ndërtohet një urë mbi Vardar, e kjo është kompetencë e Qytetit të Shkupit
Komuna e Studeniçanit në bashkëpunim me ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve ka filluar ndërtimim e një aksi rrugor shumë të rëndësishëm që e lidhë Studeniçanin me autostradën në Idrizovë. Kreu i Studeniçanit, Ejup Abazi në një prononcim për TV Shenja tha se ky është një aks shumë i rëndësishëm, jo vetëm për Studeniçanin, por edhe për vet kryeqytetin sepse shkurton dhe lehtëson qarkullimin e qytetarëve po edhe afron Studeniçanin shumë afër kryeqytetit.
Megjithatë, Abazi thotë se projekti është jo i plotë për shkak se për përfundimin dhe lidhjen me pjesën tjetër, duhet ndërtuar edhe një urë e cila nuk është paraparë në projekt.
EJUP ABAZI – KRYETAR I KOMUNËS SË STUDENIÇANIT
Ne kemi kontratë vetëm për 2.9 km prej në Studeniçan, deri tek lumi Vardar, pastaj duhet të sigurohen mjete që të ndërtohet ura, dhe ngel edhe një pjesë e vogël diku 1,5 km ngel që të përfundohet si projekt, por kjo do të varet nga komuna tjetër, komuna e Gazi Babës. Kurse pjesa e jonë vetëm ka nis ndërtimi kontrata është që kompania ta zbatojë apo kompania ta përfundojë afërsisht për 1 vit.
Abazi tha se rruga do të jetë me gjërësi gjashtë metra dhe shton se asfaltimi i të njëjtës është i rëndësishëm për vet banorët e Komunës të cilët tokat bujqësore i kanë rreth rrugës.
EJUP ABAZI – KRYETAR I KOMUNËS SË STUDENIÇANIT
Do të jetë një lehtësim shumë i madhë për bujqit por edhe për banorët në përgjithësi, mirëpo ky nuk është vetëm një projekt që hajrin do të ja shofim vetëm ne, si banorë të Studeniçanit. Përveç Komuna e Studeniçanit këtu, unë jam i mendimit se do të shkarkohet edhe komunikacioni ju, dmth keni ardhë nga Kisella Voda dhe Draçeva, ajo pjesë e Shkupit, shumë do të shkarkohet sepse është shumë rrugë e shkurtë për të dalë në autostradë.
Ky projekt është një nga projektet që financohet me mjetet nga kredia hungareze, ndërkaq, Abazi apeloi që Ministria e Ambientit Jetësor po edhe Qyteti i Shkupit të angazhohen për sigurim të mjeteve financiare për ndërtimin e urës që projekti për ndërtimin e kësaj rruge të përfundojë në afat sa më të shkurtër dhe të mos bllokohet në mes.
Mevludin Imeri /SHENJA/