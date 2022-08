(VIDEO) Nis festa në aeroportin e Stambollit, Galatasaray zyrtarizon dy afrimet e bujshme

Galatasaray zyrtarizon afrimin e dy emrave të bujshëm si Lucas Torreira dhe Dries Mertens. Klubi turk njoftoi se ka arritur marrëveshjen për blerjen e Torreiras për shifrën e 6 milionë eurove nga Arsenali, teksa mesfushori uruguaian do të firmosë një kontratë 3-vjeçare me Galatën.

Ndërkohë Mertens vjen si futbollist i lirë, pasi refuzoi rinovimin me Napolin dhe do të firmosë një kontratë 1-vjeçare, me opsion rinovimi edhe një vit tjetër, nëse palët mbetet të kënaqura deri në fund të sezonit të ardhshëm.

Torreira u nis pasditen e sotme nga Linate drejt Brukselit, teksa në kryeqytetin belg, në avion do të bashkohet edhe Mertens, për të fluturuar më pas të dy drejt Stambollit. Pritet një natë e gjatë festive për tifozët e klubit turk, që pak më parë publikoi në “Twitter” edhe linkun nga “Flightradar”, që tregon vendndodhjen e saktë të avionit.

Ndërkohë mediat turke raportojnë se ka nisur grumbullimi i tifozëve në aeroport, të cilët kanë krijuar një atmosferë të jashtëzakonshme për pritjen e dy yjeve të rinj të ekipit.