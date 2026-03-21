(VIDEO) Nikolloski: Autostradat ecin sipas planit, pa borxhe ndaj “Bechtel & Enka”

(VIDEO) Nikolloski: Autostradat ecin sipas planit, pa borxhe ndaj “Bechtel & Enka”

Punimet në ndërtimin e autostradave, korridoreve që po ndërtohen nga konsorciumi “Bechtel & Enka” vijon sipas planit dhe se shteti aktualisht nuk ka asnjë borxh ndaj kontraktorit, ka deklaruar kështu, zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.

një interviste për “Kanal 77”, Nikolloski tha se si opozitarë ka qenë kritikuesi më i madhë i kësaj kontrate vetëm për faktin se e njëjta vazhdon të vlerësohet si informacion i klasifikuar. Ai tha se çdo takim vazhdon të kërkojë deklasifikimin e saj, por se udhëheqësia e konsorciumit e refuzon. Minmistri foli edhe për mundësinë e shkëputjes së kontratës.

ALEKSANDAR NIKOLLOSKI – ZV. KRYEMINISTËR

​”Kishim dy zgjedhje, të shkëputnim kontratën, të shkonim në arbitrazh dhe me siguri të humbisnim edhe 250-260 milionë euro të tjera, ose t’i detyronim ata të punonin. Mendoj se është më e ndershme që projekti të përfundojë për paratë që shteti i ka paguar tashmë, sesa t’ua falim ato”.

Nikollovski sqaroi se rritja aktuale e çmimeve të karburanteve nuk pritet të shkaktojë kosto shtesë të menjëhershme për projektin. Ai shpjegoi se kontratat e mëdha ndërtimore parashikojnë atë që njihet si “rregullim rrëshqitës” i çmimeve bazuar në parametrat kyç si bitumi dhe transporti.

ALEKSANDAR NIKOLLOSKI – ZV. KRYEMINISTËR

​”Për momentin gjendja është stabile. Vitin e kaluar kishim rritje të çmimeve në projektet e Bechtel & Enka dhe Sinohydro, por nëse situata me karburantet stabilizohet brenda 2-3 muajve të ardhshëm, nuk do të kemi probleme. Nëse shtrenjtimi vijon, do të ulemi të bisedojmë”.

Së fundmi, është raportuar se nga konzorciumi Bechtel & Enka”, nga puna janë larguar një numër i madhë i punonjësve të angazhuar në ndërtimin e Korridorit 8-të, që lidh Maqedoninë e Veriut me Shqipërinë.

Mevludin Imeri /SHENJA/

Të ngjajshme

(VIDEO) Për 24 orë gjashtë të arrestuar për dhunë në familje

(VIDEO) Për 24 orë gjashtë të arrestuar për dhunë në familje

(VIDEO) Përplasje të ashpra LSDM-VMRO, akuza për energjetikën dhe çmimet

(VIDEO) Përplasje të ashpra LSDM-VMRO, akuza për energjetikën dhe çmimet

(VIDEO) LSDM dhe VMRO përplasen për drejtorin që mori ryshfet

(VIDEO) LSDM dhe VMRO përplasen për drejtorin që mori ryshfet

(VIDEO) Mbi 20 mijë qytetarë të Maqedonisë së Veriut, udhëtuan jashtë shtetit

(VIDEO) Mbi 20 mijë qytetarë të Maqedonisë së Veriut, udhëtuan jashtë shtetit

(VIDEO) Trump kërcënon NATO-n dhe Europën: “Nëse nuk na ndihmoni për Hormuzin, do të marr Groenlandën

(VIDEO) Trump kërcënon NATO-n dhe Europën: “Nëse nuk na ndihmoni për Hormuzin, do të marr Groenlandën

Shkëndija mposht Makedonija GJP dhe barazohet me Vardarin në krye të renditjes

Shkëndija mposht Makedonija GJP dhe barazohet me Vardarin në krye të renditjes