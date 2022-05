(VIDEO) Nga fundi i vitit hapet qendra kulturore maqedonase në Bllagoevgrad

Qendra kulturore maqedonase në Bllagoevgrad, do të hapet nga fundi i vitit. Kështu bëri me dije zëdhënësi i Qeverisë Dushko Arsovski, i cili shtoi se për emrin do të vendoset në komunikim me Institutin për histori nacionale.

Dushko Arsovski, zëdhënës i Qeverisë

“Kryeministri Dimitar Kovaçevski javën e kaluar tha që planifikon ta njoftojë kolegun e tij bullgar Kirill Petkov se si Qeveri, gjatë këtij viti kemi për qëllim që të hapim një qendër të re kulturore në Bllagoevgrad”.

Në pyetjen se deri ku janë kontrollet e Qeverisë për legjitimitetin e egzistimit të klubit bullgar “Vanço Mihajllov”, në Manastir, Arsovski tha se ende po grumbullohen informacione për mënyrën se si është hapur ai.

Zëdhënësi Muhamet Hoxha informoi se më 14 prill në Sofje, është mbajtur takim i Komisionit të përzier për pikën e re kufitare Kllepallo në kufirin mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, mes Berovës dhe Strumjan.

Muhamet Hoxha, zëdhënës i Qeverisë

“Para dy-tre javësh në Shkup është mbajtur takim i grupit punues numër 3 për Bashkimin Evropian. Në Sofje, më 22 mars është mbajtur takim i grupit punues numër 4 për kulturë, shkencë dhe arsim, rini dhe sport”.

Përndryshe, hapja e klubit “Vanço Mihajllov”, në Manastir, shkaktoi reagime të shumta dhe të ashpra në opinion nga etnia maqedonase, përshkak të emërtimit të saj, të cilin e cilësonin si kontestues.

Emine Ismaili /SHENJA/