(VIDEO) Nesër përfundon verifikimi i listës zgjedhore
Nesër në mesnatë përfundon afati për verifikimin publik në të dhënat e Listës zgjedhore për Zgjedhjet lokale 2025. Qytetarët verifikimin publik mund ta bëjnë sot deri në orën 20 në njësitë dhe zyrat rajonale të KSHZ-së, ndërsa nesër më 11 shtator është dita e fundit e afatit dhe shërbimet e Komisionit do të punojnë deri në mesnatë. Ndërkaq, kërkesat për regjistrim, plotësim apo shlyerje të të dhënave në ekstraktet e Listës zgjedhore që është vënë për verifikim publik mund të parashtrohen me shkrim drejt sektorit rajonal të KSHZ-së, zyres lokale, apo përmes postës elektronike drejt KSHZ-së.
Të burgosurve gjithashtu do t’u sigurohet qasje në Listën zgjedhore. Personat në paraburgim ose në burg duhet të paraqesin një kërkesë për regjistrimin, plotësimin ose fshirjen e të dhënave në certifikata të veçanta të Listës zgjedhore gjatë shqyrtimit publik përmes organit kompetent për ekzekutimin e sanksioneve në KSHZ, nga 23 gushti deri më 11 shtator. KSHZ është e detyruar të vendosë për kërkesat dhe raportet e qytetarëve me një vendim brenda 24 orëve nga dita e marrjes së kërkesës. Kundër vendimit për refuzimin e kërkesës, qytetari mund të ngrejë padi në Gjykatën Administrative në mënyrë elektronike brenda 24 orëve nga marrja e vendimit.
Lista zgjedhore në të cilën janë bërë të gjitha ndryshimet që kanë rezultuar nga shqyrtimi publik duhet të mbyllet më së voni deri më 26 shtator. KSHZ-ja do ta nënshkruajë Listën e përfunduar të zgjedhësve jo më vonë se 3 tetori.
Ndërkohë, më 13 shtator në mesnatë përfundon afati për parashtrim të listave për kandidatë për kryetarë të komunave dhe për këshilltarë. Afati për kandidaturat e pavarura ka përfunduar më herët dhe sipas KSHZ, në këto zgjedhje do të ketë gjithsej 60 kandidatë të pavarur për kryetar të komunave.
Fushata zgjedhore fillon zyrtarisht më 29 shtator dhe do të votohet në 80 komuna dhe në Qytetin e Shkupit në 3.480 vendvotime.
