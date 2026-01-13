(VIDEO) Nesër në mesditë takimi i liderëve, opozita në mëdyshje

(VIDEO) Nesër në mesditë takimi i liderëve, opozita në mëdyshje

Të mërkurën në mesditë pritet të mbahet takimi i liderëve, i thirrur nga kryeministri Hristijan Mickoski. Sipas kryeministrit Hristijan Mickoski në takim përveç Qeverisë teknike, do të diskutohen edhe tema të tjera siç janë ligjet që lidhen me agjendën reformuese, zgjedhja e Avokatit të Popullit, Kodi Zgjedhor e të tjera.

Pjesëmarrjen në takim e kanë konfirmuar partnerët e koalicionit qeverisës, koalicioni VLEN dhe partia ZNAM, ndërsa nga opozita ftesën e ka pranuar partia Levica. Kryetari i LSDM-së Venko Filipçe e refuzoi ftesën ende pa e dërguar formalisht kryeministri te liderët e partive.

Nga koalicioni VLEN në takim do të marrë pjesë njëri nga liderët e koalicionit, Bilall Kasami dhe koordinatori i grupit parlamentar të VLEN-it, Bekim Qoku. I pyetur për qëndrimin e koalicionit për Qeverinë teknike, që është edhe tema kryesore e këtij takimi, Qoku tha se VLEN mbështet idenë për shfuqizimin e qeverisë teknike.

Bekim Qoku, koordinator i grupit parlamentar të VLEN-it

VLEN mendon që koha kur shteti u detyrua të ketë Qeveri teknike sipas Marrëvshjes Përzhinos ishte koha kur vendi ndodhej në një modus krize, kur kriza që u shkaktua nga Qeveria e Mijallkovit dhe Gruevskit bashkë me BDI-në e Ali Ahmetit, Musa Xhaferit dhe Blerim Bexhetit. Këta figura dhe kjo krizë nuk është më dhe shteti dhe administrata publike është e aftë të organzoj zgjedhje kredibile, të drejta dhe të rregullta”.

Në takimin e thirrur nga kryeministri, partia Znam ka konfirmuar se do të përfaqësohet nga kryetari Maksim Dimitrievski dhe partia Levica nga kryetari Dimitar Apasiev.

Nga BDI ende nuk kanë vendosur nëse do të marrin pjesë në takim ose jo. Kurse LSDM ka refuzuar pjesëmarrjen, duke thënë se nuk ulen në tavolinë me kriminelë dhe se nuk janë pro heqjes së Qeverisë teknike.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Kryediplomati turk dhe homologu saudit diskutojnë për fazën e dytë të planit të paqes në Gaza

Kryediplomati turk dhe homologu saudit diskutojnë për fazën e dytë të planit të paqes në Gaza

Plani i SHBA për të shfrytëzuar naftën e Venezuelës mund të konsumojë 13 për qind të buxhetit të karbonit

Plani i SHBA për të shfrytëzuar naftën e Venezuelës mund të konsumojë 13 për qind të buxhetit të karbonit

Irani zotohet të “aplikojë reciprokisht çdo kufizim” pasi Parlamenti Evropian ndaloi hyrjen e diplomatëve të tij

Irani zotohet të “aplikojë reciprokisht çdo kufizim” pasi Parlamenti Evropian ndaloi hyrjen e diplomatëve të tij

(VIDEO) Kavadar, babai përdh’unoi vajzën 13 vjeçe, hetim edhe ndaj një rasti tjetër

(VIDEO) Kavadar, babai përdh’unoi vajzën 13 vjeçe, hetim edhe ndaj një rasti tjetër

(VIDEO) Prokuroria nisi procedurë dhe kërkoi paraburgim për personin që theu xhamin e derës së ambasadës bullgare në Shkup

(VIDEO) Prokuroria nisi procedurë dhe kërkoi paraburgim për personin që theu xhamin e derës së ambasadës bullgare në Shkup

(VIDEO) Levica: Deputetët për një vit kanë marrë 14,3 milionë për shpenzime udhëtimi

(VIDEO) Levica: Deputetët për një vit kanë marrë 14,3 milionë për shpenzime udhëtimi