(VIDEO) Nesër konferenca e parë ndërqeveritare mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-së

Pas miratimit të propozimit francez në Kuvend dhe nënshkrimit të Protokollit dypalësh mes Ministrive të Jashtme të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, Shkupi tashmë ka rrugën hapur për fillimin e bisedimeve me BE-në. Nesër në Bruksel mbahet Konferenca e Parë Ndërqeveritare mes Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian, ku zyrtarisht hapen bisedimet. Kryeministri Dimitar Kovaçevski në gjuhën maqedonase do ta lexojë deklaratën hapëse, ndërsa përfaqësuesit e BE-së do ta prezantojnë kornizën negociuese për Maqedoninë e Veriut. Menjëherë pas konferencës ndërqeveritare do të fillojë procesi i skriningut, i cili duhet të zgjasë një vit e gjysmë. Pas përfundimit të skriningut duhet të mbahet edhe Konferenca e Dytë Ndërqeveritare, për të kompletuar fazën e hapjes së bisedimeve. Por mbajtja e Konferencës së Dytë Ndërqeveritare kushtëzohet me ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, për të përfshirë bullgarët dhe pakicat tjera në preambulën e Kushtetutës. Tani për tani pushteti nuk i ka numrat për të ndryshuar Kushtetutën, ndërsa VMRO DPMNE është shprehur hapur se nuk do të përkrahë ndryshimet.

Ndërkohë dje Ministrat e Jashtëm të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, Bujar Osmani dhe Teodora Gençovska nënshkruan protokollin dypalësh, i cili parashikohet në Marrëveshjen për Fqinjësi të Mirë, të arritur mes dy shteteve në vitin 2017. Ministria e Jashtme publikoi dje tekstin integral të protokollit, i cili parashikon pastrimin e librave të historisë, sanksionimin e gjuhës së urrejtjes dhe të tjera. /SHENJA/