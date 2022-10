(VIDEO) Nëse nuk ka rroga deri nesër paralizohet transporti urban

Sindikalistët e Ndërmarrjes së Transportit Publik -Shkup i kanë dhenë afat Ndërmarrjes deri nesër, për t’ua paguar pagën e prapambetur të shtatorit. Ndryshe, siç thonë ata, transporti me autobus në Shkup do të ndërpritet.

Nga NTP kanë premtuar se paga do të paguhet deri nesër, por me kusht që paratë të sigurohen nga qeveria. Ata besojnë se qeveria qendrore dhe një pjesë e komunave do të paguajnë detyrimet e papaguara që kanë për shërbimin e ofruar nga NTP për transport të organizuar për kategoritë e caktuara të udhëtarëve. Nga atje nuk thonë konkretisht për cilat komuna dhe për cilat kategori të udhëtarëve bëhet fjalë.

NDËRMARJA E TRANSPORTIT PUBLIK SHKUP

“Këto janë mjete që përdoren për të paguar pagën e punëtorëve të NTP-së. Presim që sa më shpejt t’i shlyejnë borxhet dhe detyrimet aktuale të vitit të kaluar, në mënyrë që të mos vihet në pikëpyetje puna e rregullt e kompanisë”.

Sekretari i Qytetit të Shkupit Zoran Gligorov tha se kryeqyteti nesër do të mbetet pa transport publik nëse Qeveria nuk e shlyen borxhin për biletat shkollore. Ai tha se fajin e ka Qeveria dhe Ministria e Arsimit që NTP Shkup nuk kanë paga, ndaj nesër do të protestojnë para Qeverisë.

ZORAN GLIGOROV, SEKRETARI I QYTETIT TË SHKUPIT

“Për bileta studentore na detyrohen 120 milionë denarë. Të gjithë duhet të përmbushin detyrimet e tyre në mënyrë që ndërmarrja të funksionojë. Ne jemi duke u bërë presion në këtë mënyrë”.

Qeveria ka vite që subvencionon funksionimin e NTP-së Shkup. Një nga premtimet kryesore të kryetares aktuale Danela Arsovska ishte vendosja e transportit publik falas për të gjithë, i cili ende nuk është realizuar.

Në gusht të këtij viti, Qyteti i Shkupit nën udhëheqjen e Arsovskës dhe VMRO-DPMNE-së me ribalancimin e buxhetit refuzoi kredinë prej 70 milionë euro nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për ndërtimin e sistemit të transportit të shpejtë me autobus.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/