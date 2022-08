(VIDEO) Në vjeshtë pritet valë e re e koronavirusit

Situata me koronavirusin për momentin është stabile. Sipas autoriteteve shëndetësore në javën e kaluar në Maqedoninë e Veriut ka pasur rënie të rasteve pozitive me kovid-19, respektivisht 23 për qind më pak në dallim me javën paraprake.

Komisioni për Sëmundje Infektive në mbledhjen e fundit, ka konstatuar se vendi është në fazën e gjërë të transmetimit me kapacitet adekuate reagimi, dhe në kushte të tilla nuk rekomandoi masa të reja kufizuese për koronavirusin.

Megjithatë, autoritetet shëndetësore vazhdojnë t’u bëjnë apel qytetarëve që të sillen me ndërgjegje dhe të respektojnë masat që janë në fuqi, respektivisht mbajtjen e detyrueshme të maskave në objektet shëndetësore, farmacitë, në transportet publike dhe në ambinete të kujdesit familjar. Në veçanti, apeli vlen për qytetarët që i përkasin grupeve të rrezikuara.

Për shkak të ekzistimit të mundësisë për përkeqësim të situatës epidemiologjike në vjeshtë, autoritetet shëndetosore bëjnë thirrje që të mos anashkalohet vaksinimi kundër koronavirusit. Imuniteti kolektiv në vendin tonë është në nivel solid, por kjo nuk do të thotë garanci për mosinfektim.

Ndërsa, dje kryetari i Komisionit për Sëmundje Infektive, Aleksandar Peltiçovski, tha se çështja e kovidit duhet të merret më seriozisht, dhe të përgaditemi për në vjesht, pasi mund të arrihet piku i valës të kovidit, e cila mund të zgjasë disa javë. Ai nuk e përjashtoi mundësin e kthimit të maskave në shkolla.

Ndërkaq, gjatë vikendit 1.233 persona janë infektuar me koronavirus, ndërsa kanë humbur jetën 10 persona si pasojë e kovidit. Qyteti i Shkupit vazhdon të mbetet vendi me më shumë të infektuar.

Linda Ebibi /SHENJA/