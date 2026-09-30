(VIDEO) Në Shkup janë shqiptuar mbi 80 mijë euro dënime për gjuajtjen e pakujdesshme të mbeturinave

(VIDEO) Në Shkup janë shqiptuar mbi 80 mijë euro dënime për gjuajtjen e pakujdesshme të mbeturinave

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, deklaroi sot se gjatë periudhës së kaluar janë shqiptuar gjoba në vlerë prej mbi 80 mijë eurosh për persona juridikë që kanë vepruar në mënyrë të papërgjegjshme me mbeturinat. Ai shtoi se, për një luftë më efikase kundër dukurive të tilla, është e nevojshme formimi i policisë komunale.

MARKETING

Shik.mk

ORCE GJORGJIEVSKI, KRYETAR I QYTETIT TË SHKUPIT

Nuk mund të lejojmë, po e përsëris, që sjellja e pakicës të na krijojë problem të gjithëve. Pakicë janë ata që sillen në mënyrë të papërgjegjshme ndaj mjedisit, pakicë janë ata që, kur rinovojnë kuzhinat, ndërrojnë mobiljet dhe gjithçka tjetër, i lënë nëpër parqe, bulevarde, pranë kontejnerëve e kështu me radhë. Kemi procedura serioze ndaj personave juridikë, gjatë periudhës së kaluar janë shqiptuar gjoba në vlerë prej mbi 80 mijë eurosh dhe kjo është një shumë serioze gjobash. Qoftë nëse bëhet fjalë për kantiere ndërtimi apo për kamionë që hedhin mbeturina në mënyrë të papërgjegjshme”.

Gjorgjievski tha se një pjesë e qytetarëve konsiderojnë se është më lirë ta paguajnë gjobën sesa ti hedhin siç duhet mbeturinat me përmasa të mëdha në deponinë “Drisla”, për shkak të së cilës ai tha se Qyteti planifikon që çdo javë të mundësojë hedhjen falas të këtyre mbeturinave për të gjithë banorët e Shkupit.

Kreu i Shkupit së bashku me kryetarë të komunave të qytetit, përfaqësuesit e ambasadave, figurat publike, të rinjtë dhe vullnetarët, kanë nisur një aksion për pastrimin e qytetit.

Gjorgjievski tha se në këtë aksion do të marrin pjesë rreth 30 mijë qytetar, duke përfshirë edhe nxënës të shkollave fillore të mesme, të cilët, për sigurinë e tyre, ata do të përkujdesen për oborrin dhe parqet rreth shkollave të tyre.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Ministri Sulejmani: Kulturën e shohim si investim strategjik

(VIDEO) Ministri Sulejmani: Kulturën e shohim si investim strategjik

Kurti: Serbia dhe Rusia do të përpiqen ta përdorin aktvendimin e Hagës kundër Kosovës

Kurti: Serbia dhe Rusia do të përpiqen ta përdorin aktvendimin e Hagës kundër Kosovës

Pas polemikave për videoklipin e Don Xhonit, dorëhiqet drejtori i Muzeut Historik të Krushevës

Pas polemikave për videoklipin e Don Xhonit, dorëhiqet drejtori i Muzeut Historik të Krushevës

Qindra okupues izraelitë përsërisin inkursionet me rituale në Al-Aksa

Qindra okupues izraelitë përsërisin inkursionet me rituale në Al-Aksa

Gjorgjievski: Ka përfunduar procedura për blerjen e autobusëve, Shkupi do të marrë 100

Gjorgjievski: Ka përfunduar procedura për blerjen e autobusëve, Shkupi do të marrë 100

KRRE: Sezoni i ngrohjes fillon më 15 tetor

KRRE: Sezoni i ngrohjes fillon më 15 tetor