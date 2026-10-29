(VIDEO) Në RMV regjistrohen rreth 5000 raste të goditjeve në tru në vit
Rreth 5,000 raste të sulmeve në tru regjistrohen në Maqedoninë e Veriut çdo vit, nga ku mjekët paralajmërojnë se numri i pacientëve nën 50 vjeç është rritur në dy vitet e fundit.Pacienti më i ri i trajtuar në Klinikën e Neurologjisë ishte vetëm 16 vjeç.
Paralajmërimi u dha nga drejtori i Klinikës Universitare për Neurologji, Dr. Jovan Bozinovski, me rastin e Ditës Botërore të Sulmeve në Tru, e cila festohet më 29 tetor. Sipas tij, sulmi në tru mund të ndodhë në çdo moshë, megjithëse më shpesh prek njerëzit mbi 50 vjeç dhe ata me faktorë rreziku të parregulluar.Sipas të dhënave të paraqitura nga mjekët, ka 200 deri në 300 raste të goditjes në tru për 100,000 banorë në vend çdo vit.
Dr. Jovan Bozinovski, drejtori i Klinikës Universitare për Neurologji
“Një sfidë shtesë është se disa pacientë mbërrijnë në spital shumë vonë, kur dritarja kohore për aplikimin e terapisë trombolitike, e cila përdoret për të thyer mpiksjet që bllokojnë rrjedhën e gjakut në tru, ka kaluar tashmë. Në Klinikën e Neurologjisë, rreth 100 pacientë marrin këtë terapi çdo vit, dhe ajo aplikohet edhe në disa institucione të tjera shëndetësore në vend. Numri i pacientëve të trajtuar duhet të jetë më i lartë dhe vonesa në mbërritjen në spital është një nga arsyet pse jo çdo pacient mund ta marrë terapinë”.
Si pjesë e aktiviteteve të ndërgjegjësimit, 174 qytetarë u ekzaminuan në Sheshin Maqedonia. Faktorët e rrezikut u përcaktuan në 39%, duke përfshirë tensionin e lartë të gjakut, sheqerin dhe yndyrën në gjak. Ekzaminime falas Doppler të arterieve karotide u kryen gjithashtu në Klinikën e Neurologjisë, gjatë të cilave u zbuluan gjetje tek disa pacientë që kërkonin ekzaminime shtesë.
Ndërkaq,ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski theksoi se goditjet në tru dhe ataket në zemër janë ndër shkaqet kryesore të vdekshmërisë së parakohshme. Ai njoftoi bashkëpunim me Klinikën e Neurologjisë për të përmirësuar rrugët përmes sistemit shëndetësor, në mënyrë që pacientët të mund të arrijnë më shpejt diagnostikimin dhe terapinë e duhur.
Mjekët kujtojnë se njohja e shpejtë e simptomave është me rëndësi thelbësore. Dobësia ose mpirja e papritur e fytyrës, krahut ose këmbës, veçanërisht në njërën anë të trupit, si dhe vështirësia e papritur në të folur, janë shenja që kërkojnë vëmendje të menjëhershme mjekësore.
Anida Murati /SHENJA/