(VIDEO) Në Kosovë, Shqipëri dhe Serbi mund të udhëtohet me letërnjoftime me emrin e vjetër të shtetit

Ministri i punëve të brendshme Pançe Toshkovski ka vizituar pikën kufitare Tabanovc, ku në vend ka konstatuar gjendjen aktuale lidhur me kalimin e kufirit të automjeteve dhe udhëtarëve drejtë Sërbisë. Ai nëpërmjet një shkrimi në rrejtin social fb thotë se është informuar nga zyrtarët kryesorë të policisë në pikën kufitare se çdo gjë po shkon sipas rregullave të përcaktuara dhe se qytetarët mund të kalojnë lehtësisht nga vendi në Serbi me ato letërnjoftime që mbajnë emrin e vjetër të shtetit dhe që janë të vlefshme.

PANQE TOSHKOVSKI, MINISTËR I PUNËVE TË BRENDSHME

“Nga ana ime kam theksuar atë që kemi shpallur si ministri ditëve të kaluara, që është e drejtë e qytetarëve, nëse pengohen të kalojnë kufirin, të marrin një sqarim me shkrim me arsyet për të njëjtën gjë”.

Edhe në Kosovë dhe Shqipëri pranohen letërnjoftimet me emrin e vjetër të shtetit. Kryesisht kalimi i kufirirt për qytetarët dhe qarkullimi i veturave në të gjitha vendkalimet kufitare në Republikën e Maqedonisë së Veriut me shtetet fqinje zhvillohet pa pengesa sa i përket dokumentacionit me emrin e vjetër të shtetit.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

MARKETING