(VIDEO) Në Gjermani, Zvicër dhe Bullgari mund të udhëtohet me pasaportat e vjetra

Disa vende evropiane, disa prej të cilavere edhe anëtare të zonës Shengen, lejojnë hyrjen dhe daljen në pikat e tyre kufitare me pasaportë me emrin e vjetër kushtetues, njoftojnë nga 360 gradë, bazuar në një burim të mirëinformuar diplomatik. Bëhet fjalë për Gjermaninë, Zvicrën dhe Bullgarinë dhe nuk përjashtohet që shembullin e tyre ta ndjekin edhe vende të tjera të Europës. Në këto vende ka një diasporë të madhe nga RMV, e cila është e angazhuar vazhdimisht në punë, kështu që vendet nuk duan të rrezikojnë ekonominë vendase, duke pasur parasysh problemet me ndërrimin e dokumenteve të udhëtimit të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut sipas afateve kohore të Marrëveshjes së Prespës.

Nëse praktika vazhdon dhe zgjerohet, do të ulë presionin mbi ambasadat dhe konsullatat e RMV për aplikim për dokumente të reja, si dhe për lëshimin e dokumenteve të udhëtimit.

Sa i përket Zvicrës se vazhdon të njohë pasaportat e vjetra, e konfirmoi ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, gjatë vizitës së tij në Ambasadën e RMV-së në Bern të Zvicrës, ku përveç stacionit bazë, solli edhe një stacion mobil për fotografimin dhe lëshimin e pasaportave.

Në ndërkohë Osmani është duke vazhduar turneun e tij nëpër konsullatat e Maqedonisë së Veriut në vende të ndryshme për të kuptuar dinamikën me të cilën qytetarët e RMV-së marrin dokumentet e udhëtimit me emrin e ri të shtetit.

Nga vendet e rajonit mund të udhëtohet me letërnjoftim me emrin e vjetër të shtetit drejt Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

