(VIDEO) Ndryshimet në Qeveri, nesër pasdite takohen Zaevi dhe Gashi

Kryeministri Zoran Zaev me çdo kusht dëshiron që të formojë shumicë parlamentare. Për nesër është paralajmëruar takim mes Zaevit dhe kryetarit të Alternativës Afrim Gashit, pasdite tek Klubi i Deputetëve, pas çka do të dihet nëse Alternativa do ti bashkohet shumicës aktuale.

Fatmir Bytyqi nga LSDM për 24 vesti është shprehur se Qeveria e re do të jetë më e madhe dhe më stabile se që ishte më parë, dhe do të vazhdojë të qeverisë deri në fund të mandatit.

Fatmir Bytyqi, LSDM

“Negociatat për rritjen e shumicës vazhdojnë, procesi është i hapur, për të gjithë opozitën, për të gjithë ata që besojnë se në këtë periudhë mund të shfrytëzojmë mundësitë e ofruara nga aspekte të ndryshme, pasi jemi përpara një sërë sfidash dhe të gjithë duhet t’i kapërcejmë së bashku”.

Edhe Bujar Osmani nga BDI thotë se shumica e re e qëndrueshme në Kuvend është e padiskutueshme dhe ajo do të shpallet javën e ardhshme.

Bujar Osmani, BDI

“Shumica e re e qëndrueshme është absolutisht e padiskutueshme dhe kjo do të ndodhë në javët në vijim. Rruga drejt asaj mazhorance të re është alternativa, ka disa opsione për atë mazhorancë të re dhe në momentin që ato bisedime dhe negociata po zhvillohen për të arritur në atë shumicë. E përsëris, është shumë e rëndësishme që forcat politike racionale, qoftë edhe deputetë, kanë vendosur në këtë moment që të mos e kthejnë vendin në pjesë të problemit, por në zgjidhjen e perspektivës sonë europiane”.

Në anën tjetër, Arben Taravari nga Aleanca për Shqiptarët thotë se anija e Zaevit është duke u fundosur, pasi në pranverë do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare.

Arben Taravari, Aleanca për Shqiptarët

“Anija e Zaevit është duke u fundosur, ne mund të pranojmë mos ta pranojmë, mund të ketë Qeveri me 67 deputetë, por nuk shkon më shumë se 5, 6 muaj. Unë ju garantoj se në pranverë me siguri do të ketë zgjedhje të reja parlamentare se do ta imponoj pushteti lokal që e mori VMRO-ja ishte 70% të komunave maqedonase”.

Për momentin shumica LSDM-BDI kanë 60 deputetë, përfshirë edhe deputetitn e arratisur të Lëvizjes Besa Kastriot Rexhepin.

Emine Ismaili /SHENJA/