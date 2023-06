(VIDEO) Ndryshimet kushtetuese, nesër takimi Kovaçevski- Mickoski

Nesër mbahet takimi i lidershipit ndërmjet kryeministrit Dimitar Kovaçevski dhe kryetarit të VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski në orën 11:00 në Klubin e Deputetëve, në të cilin nga qeveria thanë se do të diskutohet për vendimet që duhet të miratohen në Kuvend për vazhdimin e integrimeve evropiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe për qasjen e shtetit, institucioneve dhe të gjithë akterëve politikë në drejtim të ndërtimit dhe mbajtjes së marrëdhënieve të mira fqinjësore me të gjithë fqinjët tanë.

Nga partia opozitare VMRO-DPMNE nëpërmjet një komunikate me shkrim sot kanë thënë se Kovaçevski të zgjedhë ndryshime kushtetuese dhe tradhti ose bashkim kombëtar dhe një shans të drejtë ndërsa populli zgjedh unitetin dhe një shans të drejtë.

VMRO DPMNE :

“Pretendimi i qeverisë se nëse nuk pranojmë amendamentet kushtetuese, vendi do të shkojë në izolim, sepse mund të shkojmë diku ku jemi tashmë, është i pasaktë. Maqedonia me LSDM-në tashmë është në izolim, sepse qeverisin me krim dhe bëjnë tradhti në çdo hap”.

Zëvendëskryeministri për Çështjet Evropiane, Bojan Mariçiq, i pyetur se çfarë do t’i ofrohet liderit të VMRO DPMNE-së, Hristijan Mickoskit, në tryezën e takimit të lidershipit me Dimitar Kovaçevskin tha se pret që të shtrohen të gjitha pyetjet lidhur me ndryshimet kushtetuese, të diskutohet vetë teksti dhe procesi se si të zbatohen sa më shpejtë dhe thjeshtë për të vazhduar negociatat dhe për të hequr bllokimin e mundshëm.

BOJAN MARIÇIQ, ZËVENDËSKRYEMINISTËR PËR ÇËSHTJET EVROPIANE

“Mendoj se vetëm dialogu është zgjidhja më e mirë dhe para se të fillojë procedura në Kuvend, është logjike që liderët e partive më të mëdha politike të ulen dhe të bisedojnë. Qeveria gjithmonë do të jetë konstruktive”.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski të hënën tha se ftesa për mbledhjen e liderëve i është dërguar VMRO-DPMNE-së për të zgjedhur mënyrën dhe formatin në të cilin do të zhvillohet takimi. “Do të diskutojmë dy tema nga të cilat varet integrimi i vendit. Deri më tani, kam thënë se në vend ekzistojnë dy koncepte – një për një Maqedoni evropiane dhe tjetri, i udhëhequr nga E Majta, për një Maqedoni të izoluar” deklaroi Kovaçevski.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

