(VIDEO) Ndryshimet e kodit zgjedhor, Kuzeska: Mickoski nuk heq dorë nga manipulimi zgjedhor
‘Mickoski dhe VMRO nuk kanë ndërmend të heqin dorë nga përpjekjet për manipulim dhe abuzim me mbi 200,000 vota nga diaspora’, kështu tha Bogdana Kuzeska, anëtare e Bordit Ekzekutiv të LSDM-së. Ajo vlerëson se VMRO, pasi e kuptoi se nuk mund t’i kundërvihet metodës së kontrabandistëve të votimit elektronik të diasporës pa asnjë kontroll, tani po provon një lloj votimi me postë, dhe përsëri pa asnjë kontroll dhe garanci për respektimin e vullnetit të lirë të qytetarëve.
Kuzeska thotë se agjenda e reformave nuk është e rëndësishme për Mickoskin, por vetëm një justifikim pasi që për të e rëndësishme është vetëm grabitja zgjedhore.
Bogdanka Kuzeska, zëdhënëse e LSDM-së.
“Propozimi për të zëvendësuar votimin elektronik me votim postar, pa pasur Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve mundësinë të përcaktojë rregullat dhe mekanizmat e kontrollit me konsensus, nuk përmirëson demokracinë në procesin zgjedhor. Krijon rreziqe të reja për parregullsi, abuzime dhe manipulime zgjedhore. Është e rrezikshme dhe shqetësuese që VMRO refuzon kategorikisht KSHZ-në, me konsensus, të rregullojë procedurat për votimin e diasporës. Nga çfarë ka frikë Qeveria?”.
Kuzeska ka sqaruar se LSDM nuk është kundër votimit të diasporës, por është kundër një metode votimi që nuk siguron siguri, transparencë dhe mbrojtje të vullnetit zgjedhor.
Anida Murati /SHENJA/