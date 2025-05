(VIDEO) Ndryshime në ligjin për vetëqeverisje lokale, do të formohet polici komunale

Të mërkurën para deputetëve në Kuvend përveç përzgjedhjes së Guvernatorit do të jetë edhe votimi i propozim- ndryshimeve të ligjit për Vetëqeverisje Lokale.

Me këtë propozim ligj parashihet edhe formimi i policisë komunale. Nga Ministria për Pushtet Lokal për TV Shenja thonë se në nenin 22, i cili rregullon kompetencat e komunave, në paragrafin 1, pika 12, shtohet një kompetencë e re, e cila përcakton rregullimin e rendit komunal.

“Komunat janë përgjegjëse për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e rendit komunal. Për ta bërë këtë në mënyrë të organizuar dhe ligjore, ato duhet të krijojnë një njësi të veçantë brenda administratës së tyre, e cila do të merret posaçërisht me çështjet e rendit komunal dhe do të veprojë në përputhje me ligjet në fuqi”.

Propozimin për ndryshimin e ligjit për Vetëqeverisje Lokale e kanë përshëndetur edhe nga Bashkësia e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale.

Nga BNJVL thonë se themelimi i policisë komunale është kërkesë e kahmotshme e tyre. Shpresojnë se pas miratimit të këtij ligji, komunat do të ofrojnë shërbime shumë më të mira për qytetarët e tyre.

Me këtë ligj, përveç formimit të policisë komunale parashihet edhe shkarkimi i kryetarit të komunës.

Ndryshimet kryesore kanë të bëjnë me transparencën dhe llogaridhënien e kryetarëve të komunave, këshillave dhe shërbimeve komunale dhe synon gjithashtu parandalimin e korrupsionit dhe digjitalizimin e shërbimeve komunale.

Mevludin Imeri /SHENJA/

