(VIDEO) Ndryshime në bllokun politik shqiptar, Ahmeti dhe Taravari takojnë presidentin e Shqipërisë

Ndryshime në bllokun politik shqiptar, Ahmeti dhe Taravari takojnë presidentin e Shqipërisë

Partitë shqiptare po vazhdojnë mjegullimin e zhvillimeve politike në vend. Pikërisht në kohën kur po flitet për përçarje në koalicionin VLEN, gjegjësisht për atë se njëri nga liderët Arben Taravari, dëshiron të largohet nga VLEN-i, gjë të cilën ai nuk e ka pranuar në asnjë moment, por ka pranuar se është i pakënaqur nga funksionarë të këtij koaliconi, këtë të shtunë, liderët Arben Taravari dhe Ali Ahmeti, u gjetën në një vend të përbashkët me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj. Në një video të publikuar nga disa portale, shihen në të njejtin vend duke u përshëndetur lideri i BDI-së Ali Ahmeti dhe ai i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari. Nëse takimin e kanë mbajtur të përbashkët apo veç e veç, kjo mbetet e panjohur. Në fotografinë që e ka postuar Taravari në facebook, thotë se ai takimin me presidentin Begaj e ka bërë me sekretarin e përgjithshëm të partisë Blerant Ramadanin dhe takimin e ka quajtur vëllazëror, pa dhënë asnjë detaj më shumë.

Ky takim bëhet vetëm dy ditë pasi Begaj u takua edhe me përfaqësues tjerë të koaliconit VLEN, Izet Mexhitin, Arben Fetain dhe kryetarin e Kuvendit Afrim Gashin, të cilin poashtu e kishin quajtur takim vëllazëror. Presidenti i Shqipërisë takimin e zhvilloi gjatë një ndalesë të shkurtër në Shkup, gjatë rrugës për në Sofje të Bullgarisë.

Për as njërin nga takimet presidenti Begaj nuk ka dhënë asnjë koment.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA/

