(VIDEO) Muaremi ankesë ndaj Ruskovskës: Është kryer bastisje e paligjshme në policinë financiare

Drejtori i Policisë Financiare Arafat Muarremi ka reaguar pas kontrollit të kryer ditë më parë, në institucionin që ai drejton. Ai përmes një komunikate dërguar mediave ka thënë se urdhëresa, me të cilën është kryer kontrolli, është e përgjithshme, e paqartë dhe lë hapsirë për interpretim të lirë. Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit sipas Muarremit, nuk disponon qëllim të qartë dhe konkret çfarë prove materiale ka dashur të sigurojë, me të cilën në mënyrë shtesë do ta përforconte dyshimin e bazuar dhe do ta kompletonte provën materiale të siguruar për ndonjë vepër penale të kryer.

DREJTORIA E POLICISË FINANCIARE

“Sipas, urdhërit për kontrollë, ajo është realizuar citoj ‘për shkak të egzistimit të dyshimit të bazuar se është kryer vepër penale’. Sipas nenit 21, pika 15 e Ligjit për procedurë penale ‘Dyshimi i bazuar është shkalla më e lartë e dyshimit të bazuar në prova që të dërgojnë në përfundimin se personi ka kryer vepër penale’, ndërsa në anën tjetër opinioni është dëshmitarë se deklaratat e shefes së PTHP-së, të publikuara në disa mediume, në të cilat ajo deklaron se nuk ka persona të dyshuar, gjegjësisht se citoj ‘presim të shohim nëse ka diçka të bazuar në parashtresë”.

Policia Financiare thotë se nuk ka pasë nevojë për kontrollë pasi ato do ja jepnin cilin do dokument që do ta kërkonte Prokuroria.

DREJTORIA E POLICISË FINANCIARE

“Nevoja për realizimin e një kontrolli të këtillë ka qenë apsolutisht e panevojshme duke pas parasysh se në bazë të kompetencave të saja Prokuroria Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar mund që në çdo moment të na drejtohet dhe vetëm një kërkesë ta marrë cilëndo lëndë për të cilën është e interesuar dhe jo vetëm lëndët, por çdo dokument që i nevojiten”.

Për veprimet e Ruskovskës, ato thonë se kanë dërguar ankesë tek Prokurori Publik Lubomir Joveski. Me këto veprime sipas Arafat Muarremit i është shkaktuar dëm i madh reputacionit të Drejtorisë së Policisë Financiare, të gjithë punonjësve të saj, si dhe i drejtorit të këtij institucioni.

Kontrolli në Policinë Financiare është kryer më datë 18 të këtij muaji, ndërsa prokurorja Ruskoska njoftoi se po veprojnë në bazë të kallëzimit të një qytetari për të verifikuar nëse ankesa ka bazë dhe për ta vërtetuar atë.

Emine Ismaili /SHENJA/