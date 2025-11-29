(VIDEO) MPB pretendon se i përkthen komunikatat shqip, shqipja e tyre e pakuptueshme
Jo rrallë herë institucionet shtetërore janë kritikuar për mos përdorimin ose përdorimin joadekuad të gjuhës shqipe nëpër njoftimet e tyre zyrtare. E kjo praktikë si duket po vazhdon po njësoj. Ministria e Punëve të Brendshme, bënë pjesë në listën e ministrive që e përdor gjuhën shqipe. Mirëpo, përdorimi i saj nga punonjësit, gjegjësisht nga përkthyesit e shkresave zyrtare nuk është për tu lavdëruar. Gjatë një analize të një numri të konsiderushëm të njoftimeve zyrtare kemi vënë re, gabime, shkronja shtesë, përkthim joadekuad ose tekste të përkthyera nga platformat e përkthimit online. Më poshtë do ju sjellim shembujt e veçuara:
-Në një përkthim, “Shembujt konkretë”, shihet se shkronja “ë” është shtuar pa nevojë.
-Në po të njejtin njofim, disa rreshta më poshtë në fjalinë “превентивни мерки за целосно искоренување на злоупотребата на малото и лесно оружје”, përkthehet “masat parandaluese për zhdukjen e plotë të keqpërdorimit të armëve të vogla dhe të lehta”. Fjalia do të kishte kutpim kur në vend të “zhdukjes”, do të shkruhej “ç’rrënjosjen”.
-Pastaj në një komunikatë tjetër, fjalia “Во своето обраќање на панелот”, përkthyesi e shkruan “Në fjalimin e tij para panelit”.
-Ndërsa vetëm një fjali më poshtë, fjalinë “се соочуваме не само со материјално-технички недостатоци”, qëndron “Po përballemi jo vetëm me mangësi materiale – teknike”, fjali e cila në vend të fjalës mangësi, duhet të përdoret mungesë”.
-Fjali të pakuptimta ka edhe në një njoftim tjetër. “Поради основано сомнение за сторено кривично дело”, përkthehet “Bazuar në dyshimin e arsyeshëm për kryerjen e veprës penale”, në vend që të përkthehet “Përshkak të dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale”.
-Se ka mungesë kujdesi në përkthimin e teksteve shihet edhe në një shembull tjetër. Fjalia “Во присуство на родител, со неа како и со двете пријавени лица, извршија службени разговори, по што е поднесено известување до надлежното обвинителство”, përkthehet “Në prani të prindit, kanë zhvilluar biseda zyrtare me të, si dhe me dy personat e denoncuar, për ç’shkak është paraqitur njoftim në prokurorinë kompetente”. Nëse … do të përkthehej pas çka si pasojë… do të kishte kuptimin më adekuad.
-Kur fjalia “Лишен од слобода возач од Битола, возел со двојно поголема брзина од дозволената”, përkthehet “Privohet nga liria një shofer nga Manastiri, ka ngarë me një shpejtësi dyfish më të lartë se e lejuara”, vihet re një përkthim i pa përshtatshëm, sepse e njejta fjali e meriton përkthimin “Shoferi e ka drejtuar mjetin me shpejtësi dyfish më të madhe nga e lejuara”.
-Ndërsa në një njoftim tjetër “Летоци со едукативна содржина”, përkthehet “fletëpalosje me përmbajtje edukative për qytetarët”, ndërsa në gjuhën standarde nuk thuhet “fletëpalosje”, por “fletushka”.
Ndërsa në disa raste tjera shkurtesa “СВР”, që është “Сектор за Внатрешни Работи”, nuk përkthehet “SBP”, ose “Sektori për Punë të Brendshme”, por qëndron “SVR”.
Poashtu ka edhe disa njoftime që nuk janë të përkthyera aspak në gjuhën shqipe. Ndërsa në njoftimet që dërgohen në email mediave, dërgohen pothuajse vetëm në gjuhën maqedone.
Ne u drejtuam tek Ministria e Punëve të Brendshme, për të pyetur se përse përkthimi nuk bëhet siç duhet, por nga atje ende nuk e kemi ndonjë përgjigje.
Emine Ismaili Luzha /SHENJA/