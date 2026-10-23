(VIDEO) MPB arrestoi 14 persona për drogë në Shkup, Manastir dhe Strumicë

(VIDEO) MPB arrestoi 14 persona për drogë në Shkup, Manastir dhe Strumicë

14 persona janë arrestuar nga policia, mes tyre edhe një 14 vjeçar, pasi gjatë kontrolleve, tek ata janë gjetur dhe sekuestruar substanca të dyshuara narkotike. Siç njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme, gjatë datave 22 dhe 23 tetor, në lokacione të ndryshme në Shkup, nëpunësit policorë kanë arrestuar n 11 persona nga Shkupi , Velesi, Tetova, si dhe një shtetas turk. Gjatë kontrolleve, policia ka gjetur dhe sekuestruar një substancë pluhurore të bardhë dhe marihuanë.

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MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

Më 22/23.10.2026, në Shkup, në lokacione të ndryshme, nëpunësit policorë i kanë arestuar personat me inicialet Sh.B. (45), S.P. (27), B.O. (37), A.T. (29), L.S. (34), B.T. (45), E.S. (23), të gjithë nga Shkupi, një 14-vjeçar nga rrethina e Shkupit, G.Ç. (33) dhe D.A. (19), të dy nga Velesi, N.F. (22) nga Tetova dhe A.Ç. (24) nga Turqia, pasi te ta janë gjetur dhe sekuestruar një substancë pluhurore e bardhë dhe marihuanë.

Ndërkohë, më 22 tetor, rreth orës 23:20, para një objekti hotelierik në shëtitoren e qytetit në Manastir, është arrestiar një 39-vjeçar nga ky qytet. Gjatë kontrollit ndaj tij është gjetur dhe sekuestruar një substancë pluhurore. Një rast tjetër, sipas MPB-së, është regjistruar në Strumicë. Më 22 tetor, rreth orës 03:00, policia ka arrestuar një 22-vjeçar nga Strumica, i cili gjatë kontrollit ka dorëzuar dy paketime me hashash.

Nga policia bëjnë të ditur se pas dokumentimit të plotë të rasteve do të parashtrohen kallëzimet përkatëse.

Samir Mustafa /SHENJA/

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