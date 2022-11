(VIDEO) MPB: Alarmet për bomba të vendosura në shkolla janë të rrejshme

Edhe sot 9 shkolla të mesme të Shkupit janë zbrazur nga nxënësit dhe të punsuarit, pasi të njejtat përsëri në adresat elektronike kanë pranuar kërcënime për bomba të vendosura. Për dallim nga ditët tjera, këcënimet e ditëve të sotme kanë filluar që në orët e para-ditës rreth orës 9 e 30 dhe kanë vazhduar edhe më tej.

Nga Ministria e Punëve të Brendshme deklarojnë se nga ana e nëpunësve policorë janë ndërmarrë masa për evakuim të sigurt në të gjitha shkollat e alarmuara.

Në lidhje me këto kërcënime nëpër shkollat e Shkupit, ka reaguar edhe kryeminsitri Dimitar Kovaçevski, i cili theksoi se të gjitha instucionet përkatëse janë duke punuar për zbulimin e këtyreve kërcënime pasi sipas tij, shkollat dhe fëmijët janë më të ndjeshmet pët të gjithë qytetarët.

DIMITAR KOVAÇEVSKI-KRYEMINISTËR I MAQEDONISË SË VERIUT

“Kjo që ndodhë është një pjesë e asaj strategjie për sulme hibride, por ju duhet të jeni të vetëdijshëm se Ministria e Punëve të Brendshme në lajmërime të tilla duhet të intervenojë sepse bëhet fjalë për shkolla, sepse ato janë më të ndjeshme, sepse fëmijet tanë mësojnë në ato shkolla, fëmijët e mi dhe të gjithë të tjerët. Ministria sigurishtë që intervenon, sektori për krim elektronikë sipas ingerencave të tij i kontrollonë të gjitha të dhënat e mundshme që të shihet nga ku vijnë ato lajme të rrejshme dhe besojë që ato që i bëjnë këto do të kuptojnë se Evropa duhet të jetojë në paqe dhe jo në frikë”.

“Ministria e Punëve të Brendshme është një ind i vdekur”. Kështu ka reaguar, deputeti i VMRO-DPMNE-se, Dragan Kovaçki, duke akuzuar të parin e MPB-së, Oliver Spasovksin, se duke punsuar militantë partiakë nuk janë të aftë të zbulojnë asnjë nga kërcënimet për bomba të rrejshme.

DRAGAN KOVAÇKI-DEPUTET I VMRO-DPMNE

“Në MPB nuk ka profesionalizëm, nuk ka persona me kompetenca të duhura në vendet e duhura dhe më e rëndësishmja – nuk ka përgjegjësi. Ministria e Brendshme është ind i vdekur. Për dy javë të tëra nuk zbulojnë dot një kërcënues për bomba të vendosura, i cili nga adresat e rreme panikon rrejshëm fëmijët dhe qytetarët. Nuk dua as ta imagjinoj se si do të reagonte MPB-ja në një situatë më të rrezikshme dhe më komplekse”.

Ndërkaq, ka dy javë që shkollat e mesme të Shkupit janë ballafaquar me kërcënime të tilla, të cilat deri më tani të gjitha kanë rezultuar të rrejshme. Ministria e Punëve të Brendshme në lidhje me këto raportime , më 2 nëntorë arrestuan 23 vjeçarin Nikolla Naumovskin, por i njejti u lirua si i pafajshëm, pasi policia bastisi shtëpinë e tij dhe nuk gjeti asgjë të dyshimtë.

Samir Mustafa /SHENJA/