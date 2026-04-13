(VIDEO) Mot me vranësira dhe shira lokal gjatë tre ditëve të para të javës

Pranvera po dëshmon edhe një herë natyrën e saj dinamike, duke sjellë një përzierje në mot të paqëndrueshëm që lëviz mes stabilitetit dhe pasigurisë atmosferike. Kjo situatë jo vetëm që kërkon kujdes në planifikimin e aktiviteteve ditore, por edhe rikthen vëmendjen te nevoja për informim të vazhdueshëm mbi parashikimet e motit. Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike, ka njoftuar se nesër 13.prill.2026 e martë, do të ketë mot me vranësira të ndryshueshme dhe periudha me diell, ku sipas tyre pasdite dhe gjatë natës, në pjesët jugore dhe perëndimore do të ketë reshje lokale shiu.

DPHM ka theksuar se do të fryjë erë mesatare, ndërsa në disa vende përgjatë Vardarit erë e përforcuar nga drejtimi juglindor me shpejtësi mbi 60 km/h. Në Shkup, paradite me diell, ndërsa pasdite me vranësira të ndryshueshme. Do të fryjë erë mesatare deri e përforcuar nga drejtimi juglindor, njofton DPHM.

Ndërkaq, të mërkurën, DPHM cek se moti pritet të jetë me vranësira dhe me reshje të herëpashershme lokale shiu. Kurse ditën e enjte dhe të premten moti pritet të jetë kryesishtë i njejtë, me vranësira të ndryshueshme, me reshje të herëpashershme lokale shiu dhe kushte për paraqitje të izoluar të bubullimave thekson DPHM.

Zebushe Ramadani /SHENJA/

Kremlini: Nuk do të urojmë liderin opozitar hungarez për fitoren në zgjedhje

Kremlini: Nuk do të urojmë liderin opozitar hungarez për fitoren në zgjedhje

Kryeministri izraelit: Armëpushimi me Iranin mund të dështojë “brenda një kohe shumë të shkurtër”

Kryeministri izraelit: Armëpushimi me Iranin mund të dështojë “brenda një kohe shumë të shkurtër”

Irani paralajmëron: Asnjë port në Gjirin Persik nuk do të jetë i sigurt nëse kërcënohen portet tona

Irani paralajmëron: Asnjë port në Gjirin Persik nuk do të jetë i sigurt nëse kërcënohen portet tona

Nga 13 deri më 19 prill fillon aksioni evropian për kontroll të shpejtësisë në rrugët e Maqedonisë

Nga 13 deri më 19 prill fillon aksioni evropian për kontroll të shpejtësisë në rrugët e Maqedonisë

Gjermania: Plani i bllokadës amerikane synon portet iraniane, jo Ngushticën e Hormuzit

Gjermania: Plani i bllokadës amerikane synon portet iraniane, jo Ngushticën e Hormuzit

Irani: 345 studentë dhe mësues të vrarë në sulmet SHBA-Izrael

Irani: 345 studentë dhe mësues të vrarë në sulmet SHBA-Izrael