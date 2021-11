(VIDEO) Modifikohet kërkesa për rrëzimin e Qeverisë

Opozita do ta modifikojë nismën për shkarkimin e Qeverisë, duke hequr dy nënshkrimet e deputetëve të partisë “E Majta”. Në këtë mënyrë do të hiqen edhe pengesat që deputeti i Alternativës Skender Rexhepi të përkrahë nismën, pasi paralajmëroi se nuk dëshiron të jetë pjesë e nismës bashkë me “Levicën”. Nga VMRO DPMNE thonë se Rregullorja e Kuvendit lejon modifikime të nismës deri në fillimin e seancës.

“Nesër do të votohet mosbesimi ndaj Qeverisë në dorëheqje dhe kryeministri në dorëheqje Zoran Zaev. Nisma mbetet, ndërsa Rregullorja e Kuvendit lejon korrigjimin teknik të nismës, pa zhvendosur afatet për votimin e saj. Do të bëjmë korrigjim teknik i cili do tu japë mundësi deputetëve të caktuar të cilit kishin vërejtje, ta gjejnë veten në listë dhe të votojnë kundër Qeverisë së Zaevit”.

Por nga kabineti i kryeparlamentarit Talat Xhaferi nuk komentojnë nëse do të pranohen modifikime të nismës aktuale për votëbesimin e Qeverisë. Nga ana tjetër, VMRO DPMNE i bën thirrje Qeverisë që të mundësojë transfer të qetë të pushtetit dhe pa rezistencë.

“Porosisim z. Zaevin, kryeministër në ikje, dhe bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë Venko Filipçe dhe Oliver Spasovski, të përgatiten për transfer të qetë të pushtetit pas votimit të mosbesimit dhe formimit të shumicës së re parlamentare”.

Nisma me 61 nënshkrime për mocion votëbesimi ndaj Qeverisë u dorëzua të hënën në Kuvend. Për ngritjen e mocionit të votëbesimit ndaj Qeverisë, duhen nënshkrimet e 20 deputetëve. Edhe pa dy deputetët e Levicës, opozita do të ketë mjaftueshëm nënshkrime, ndërsa presin që për shkarkimin e Qeverisë të votojnë më shumë se 61 deputetë./ SHENJA/

