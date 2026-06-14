(VIDEO) Mladenovska: Nëse rriten çmimet, duhet të rriten edhe pagat

(VIDEO) Mladenovska: Nëse rriten çmimet, duhet të rriten edhe pagat

Partia opozitare maqedonase, LSDM ka akuzuar  Qeverinë për përkeqësim të gjendjes ekonomike në vend, duke vlerësuar se qytetarët po përballen me një standard gjithnjë e më të ulët jetese.

Anëtarja e Këshillit Ekzekutiv të LSDM-së, Renata Mladenovska, tha se buxheti është në gjendje të rënduar financiare dhe se deficiti i planifikuar vjetor tashmë është tejkaluar. Sipas saj, Qeveria ka krijuar borxh të ri prej 2.5 miliardë eurosh, ndërsa nuk ka siguruar mjete për rritjen e pagës minimale, mbështetjen e bujqëve dhe nevojat e qytetarëve.

Mladenovska prezantoi edhe masat ekonomike të Platformës “Shteti yt, mundësia jote”, duke paralajmëruar kontroll më të rreptë të subvencioneve shtetërore për kompanitë dhe mbështetje të veçantë për bizneset eksportuese dhe ato me potencial zhvillimor.

Renata Mladenovska, LSDM

“Paga minimale do të harmonizohet automatikisht me koston e jetesës, inflacionin dhe pagën mesatare. Nëse rriten çmimet, duhet të rriten edhe pagat. Nëse rritet fitimi i kompanisë, duhet të rritet edhe paga e punëtorit. Kjo është e drejtë.”

Nga LSDM theksojnë se ekonomia duhet të jetë në shërbim të qytetarëve dhe paralajmërojnë politika që, sipas tyre, do të sigurojnë paga më të larta, zhvillim rajonal dhe mbështetje për kompanitë që japin rezultate konkrete.

Samir Mustafa /SHENJA/

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