(VIDEO) Mjekët amë të revoltuar nga vrasja e kolegut, të hënën nuk do të punojnë nga ora 12:00 deri në orën 16:00

Mjekët amë nuk do të punojnë të hënën nga ora 12:00 deri në 16:00 në shenjë revolte, pasi të enjten në mbrëmje kolegu i tyre u gjet i vdekur në parkingun përballë poliklinikës Zhelezara, deklaroi kryetarja e Shoqatës së Mjekëve Amë, Lilija Çollakova Dervishova.

LILIJA ÇOLLAKOVA DERVISHOVA, KRYETARJA E SHOQATËS SË MJEKËVE AMË

“Jemi të shokur nga ky akt i tmerrshëm. Bëhet fjalë për kolegun tonë dhe profesionistin, i cili të gjithë jetën ia ka kushtuar punës. Çfarë duhet të nënkuptojë kjo, që duhet të frikësohemi nëse dikush që nuk është i kënaqur për disa arsye me punën tonë, mundet pas orëve të punës t’i vë në rrezik jetët tona. Ne do ta shprehim revoltën tonë dhe nuk do të punojmë të hënën nga ora 12 deri në orën 16”.

Ajo theksoi se është e nevojshme të miratohet Ligji për Veprimtarinë Mjekësore që do të përcaktojë saktë kushtet, të drejtat dhe detyrat e mjekëve.

Edhe Oda e mjekëve e ka dënuar vrasjen e mjekut dhe kërkon nga institucionet kompetente zbardhjen e menjëhershme të rastit.

ODA E MJEKËVE

“Theksojmë se asnjë lloj dhune në shoqëri nuk duhet toleruar, sepse dhuna nuk është mënyra e duhur për zgjidhjen e problemeve. Kërkojmë që institucionet kompetente të veprojnë urgjentisht për këtë rast dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të përcaktuar rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarja”.

“Humbja e një mjeku është edhe humbje e gjithë sistemit shëndetësor”, thonë nga Oda e Mjekëve.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

